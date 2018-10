Manovra: Castelli, spread calerà già lunedì

ROMA, 29 SETTEMBRE - "Per un paio di giorni ci saranno alti e bassi, poi, forse gia' da lunedi', si tornera' a un livello di spread inferiore, lo dicono anche analisti indipendenti con cui siamo in contatto. Il mercato aveva gia' interiorizzato il 2,4% recependo le intenzioni del governo". Questo sostiene Laura Castelli, viceministro M5s all'Economia in un'intervista alla 'Stampa'. Sempre secondo Castelli, "mentre le banche cadevano, sui mercati crescevano gli indici dei settori energetico e delle costruzioni? Loro scommettono sulla crescita del Pil. E' il nostro progetto: passare dalla valorizzazione dell'economia finanziaria a quella reale. Ci interessa far comprare i titoli di Stato alla gente e alle grandi imprese", assicura Castelli.

