Manovra: Conte, 15 mld di investimenti nei prossimi tre anni

ROMA, 30 SETTEMBRE - Il governo Conte ha "previsto un piano per gli investimenti pubblici per un importo pari a 38 miliardi nei prossimi quindici anni e altri 15 nel prossimo triennio". Lo spiega lo stesso presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della sera. "Accompagneremo questo piano - prosegue - con la semplificazione burocratica, la riforma del codice dei contratti pubblici, la digitalizzazione dei servizi pubblici, l'accelerazione dei processi civili. Avremo una cabina di regia e gruppi di esperti che ci consentiranno di realizzare il piu' grande piano di investimenti mai progettato in Italia e il piu' grande rafforzamento mai pensato del nostro sistema di infrastrutture materiali e immateriali".



Le riforme "consentiranno di recuperare al mercato del lavoro un'ampia fascia di cittadini e di semplificare un sistema fiscale che viene unanimemente percepito come iniquo; sono misure, quindi, che non dilapideranno risorse pubbliche, ma costituiranno investimenti in termini di crescita e sviluppo sociale". Quanto alla riforma della Giustizia, queste "non saranno condizionate dall'esito della votazione avvenuta al Csm", che ha visto l'elezione alla vicepresidenza David Ermini, parlamentare del Pd", dalla quale pero' "sono rimasto molto sorpreso". "La componente togata - sottolinea - che ha dato questa indicazione di voto si e' assunta una precisa responsabilita', interpretando secondo una peculiare accezione i valori della indipendenza e dell'autonomia della magistratura" Le riforme vanno pensate in una prospettiva di ampio respiro e di maggiore funzionalita', astraendo da contingenze".