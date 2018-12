Manovra: Della Vedova (+Eu), promesse a debito, esautorate Camere

ROMA, 26 DICEMBRE - "La manovra di bilancio sta per essere approvata esautorando completamente il Parlamento della sua basilare funzione di controllo delle tasse prelevate ai cittadini e delle spese da esse finanziate. Ancora si dimostra che la maggioranza giallo-verde ignora e viola senza alcuno scrupolo il principio di separazione dei poteri su cui fondano le democrazie liberali". Lo afferma il coordinatore di +Europa, Benedetto Della Vedova.



"Per coprire questo attacco alla democrazia, Salvini e Di Maio usano questi giorni di festa per assicurare gli italiani di avere trovato la cornucopia: prepensionamenti e distribuzione a pioggia di redditi e prebende a cui non sembra corrispondere alcuna significativa contropartita (a parte qualche centinaio di milioni dalle cosiddette pensioni d'oro).



Ma visto che la cornucopia non ci sara', e certo non per colpa dell'Europa - sottolinea Della Vedova - l'effetto sara' una crisi da deficit fuori controllo il cui costo finanziario e politico pagheranno altri, giovani e piu' deboli in primis. Alla fine della fiera il governo del Cambiamento ripete le gesta dei peggiori governi della storia nazionale: promesse a debito e demagogia politica. Nessuna nuova strategia - conclude il coordinatore di +Europa - per un'Italia forte ed europea".

