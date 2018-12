Manovra: Di Maio, approvata tardi? per accordo con Ue serve tempo

ROMA, 23 DICEMBRE - Non hanno ragione le affermazioni di chi critica i tempi lunghi per l'approvazione della manovra. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Si e' detto se e' possibile che la manovra sara' approvata cosi' tardi e si deve tornare in Parlamento dopo Natale: prima di tutto, siamo pagati profumatamente anche per tornare a Capodanno, ma Capodanno e' troppo tardi. Secondo, la legge di bilancio e' molto impegnativa e gli stessi che ci chiedevamo di fare un accordo con l'Europa dopo che l'abbiamo fatto dicono che non va bene. E' chiaro che se durante la legge di bilancio che porti avanti, tra la lettura alla Camera e al Senato, fai un accordo con l'Europa, e' chiaro ed evidente che ci vuole un po' piu' di tempo per portarla in Senato e modificare alcune cose".



