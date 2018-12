Manovra: Salvini, no sicuro evitare procedura; lavoriamo a migliorarla

BRUXELLES, 3 DICEMBRE - "Non sono sicuro di niente, sono sicuro che stiamo facendo di tutto per aiutare gli italiani a stare meglio, spero che l'Europa assecondi questa nostra volonta'". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a chi chiede se il governo sia sicuro di poter evitare una procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione. "Stiamo lavorando anche in queste ore per migliorare la manovra, gia' alla Camera", ha aggiunto. Salvini ha confermato che non sara' a Bruxelles giovedi' prossimo per il Consiglio Affari Interni: "mando un sottosegretario, sotto manovra sto a Roma", ha detto.

