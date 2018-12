Manovra: Siri, sia approvata in Parlamento entro l'anno

ROMA, 19 DICEMBRE - Approvare la manovra in Parlamento entro l'anno e' il traguardo che il sottosegretario leghista ai Trasporti, Armando Siri, fissa dopo la conclusione della trattativa con l'Ue. "Mi auguro - dice Siri al 'Corriere della sera' - che entro giovedi' si concluda il lavoro della commissione in Senato, poi approdera' all'Aula. Entro la fine dell'anno, avremo la terza lettura alla Camera. D'altronde, l'impianto della manovra e' ormai determinato. E risponde ai due grandi propositi: sostenere la crescita resa difficile dal quadro internazionale e aiutare la coesione sociale di cui c'e' tanto bisogno. Quanto, e forse piu', dei saldi del bilancio". Si non nasconde la sua soddisfazione per l'esito positivo del dialogo con Bruxelles: "Si e' cercato di dipingerci come dilettanti. Con lo stop alla procedura si dimostrerebbe quello che e' comunque gia' vero: che abbiamo fatto un lavoro serissimo".