Manovra, Ticket legato a reddito,500 euro in più anno da cuneo tre miliardi

ROMA, 2 OTTOBRE - L'obiettivo del governo è 'ridurre le tasse sul lavoro' e, secondo il viceministro dell'economia Misiani, il taglio del cuneo fiscale potrebbe portare alla platea degli 80 euro circa 500 euro in più l'anno. In attesa della pubblicazione del Def, nella caccia ai 7 miliardi di evasione ben 3 potrebbero venire, secondo la viceministra Castelli, dal recupero della distribuzione del carburante. Il ministro Speranza parla di rimodulazione dei ticket: 'Chi ha di più, pagherà di più'. Per i sindacati è poco, per l'opposizione è una manovra in deficit. La L'irritazione di Conte per le voci sull'aumento dell'Iva: mai detto. Ue: 'Aspettiamo il Def'. Fitch: 'Nel 2019 Italia ferma'.