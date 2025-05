Mister Caserta: «Voglio vedere fame e compattezza» – I convocati del Catanzaro per la trasferta di Mantova

Tempo di lettura: ~2 min

CATANZARO – Ultima curva prima dei play off. Il Catanzaro si prepara all’ultima giornata della stagione regolare di Serie B, in programma domani sera sul campo del Martelli contro un Mantova in piena corsa salvezza. Le Aquile, già certe di un posto negli spareggi promozione, non vogliono però abbassare la guardia: c’è in ballo una posizione in classifica che potrebbe rivelarsi decisiva.

Dopo l’impresa in casa del Sassuolo, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha voluto mantenere alta la concentrazione:

«La gara di Reggio Emilia ci ha restituito quella compattezza, quella attenzione e quello spirito di sacrificio che ci hanno contraddistinto per buona parte della stagione» – ha dichiarato mister Caserta – «È stata una vittoria importante, che ci ha dato la consapevolezza dei nostri mezzi e ci ha regalato quei punti decisivi per entrare nelle prime otto».

Contro il Mantova, servirà un’altra prestazione di sostanza. Un successo potrebbe blindare il sesto posto, ma anche far sognare un balzo ancora più in alto.

«Sappiamo bene che tutto dipende da noi. Dovremo affrontare un’altra partita con la massima attenzione» – ha spiegato Caserta – «Il Mantova ha bisogno di un punto per la salvezza e darà tutto per ottenerlo, ma anche noi abbiamo forti motivazioni per chiudere al meglio la stagione regolare».

Con i playoff alle porte, è probabile qualche cambio nella formazione titolare.

«Alcuni giocatori hanno tirato la carretta per tutto il campionato senza mai fermarsi. In vista di questo tour de force finale, qualche rotazione sarà inevitabile. Come sempre, parlerò con i ragazzi e valuteremo insieme la situazione», ha aggiunto l’allenatore del Catanzaro calcio.

Lo sguardo, inevitabilmente, si sposta anche al primo turno dei play off, dove il Catanzaro potrebbe godere del vantaggio del fattore campo e di due risultati su tre a disposizione.

«Sarebbe sicuramente meglio» – ha concluso Caserta – «ma i play off sfuggono a ogni logica. Come ho già detto, saremo noi gli artefici del nostro destino. Non voglio fare pronostici sugli avversari: tutte le squadre che arrivano agli spareggi sono forti e tutto può accadere».

Il match Mantova–Catanzaro chiude dunque una stagione intensa, ma ne apre un’altra ancora più decisiva: quella che potrebbe riportare i giallorossi nella massima serie dopo decenni di attesa.§

I convocati per Mantova – Catanzaro (Recupero 34ª giornata Serie B):

PORTIERI

22 Pigliacelli 25 Gelmi 99 Borrelli



DIFENSORI

3 Quagliata 4 Antonini 6 Bonini 14 Scognamillo 23 Brighenti 82 Corradi 84 Cassandro



CENTROCAMPISTI

8 Ilie 10 Petriccione 20 Pontisso 21 Pompetti 80 Coulibaly



ATTACCANTI