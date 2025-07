“Manuale di sopravvivenza per imprenditori, manager e professionisti”, il vademecum di Gabriele Pensieri

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“Perseguire l’obiettivo di qualcun altro è uno spreco di tempo e anche

il modo migliore per non essere felice: e se non ci sentiamo felici e

realizzati nel modo più pieno possibile, è impossibile rendere felici

le persone cui vogliamo bene. Tutto ciò che hai imparato in queste

pagine, quando applicato ed esercitato, ti renderà un ottimo

comunicatore e, di conseguenza, anche un ottimo venditore e comunque

una persona con una notevole capacità di persuasione.

Perché non utilizzare la possibilità di creare un condizionamento

associativo a nostro vantaggio, e diventare padroni di richiamare uno

stato emotivo utile quando lo desideriamo?”

“Manuale di sopravvivenza per imprenditori, manager e professionisti”

di Gabriele Pensieri, è edito da Jolly Roger edizioni, in

distribuzione da Giugno 2025.

Il testo fin da subito trova interlocutori precisi: imprenditori,

manager, professionisti di ogni settore. Pensieri sceglie

interlocutori specifici che intendono aprirsi ad un cambiamento che

riguarda la sfera lavorativa e personale. Fin dalle prime pagine

Gabriele Pensieri tende la mano al suo pubblico, attraverso non solo

una chiamata al cambiamento e alla crescita, ma anche un percorso che

vede il lettore al centro di un viaggio emozionante, il cui fine

ultimo è costruire un piano d’azione.

Attraverso metafore calzanti, l’autore rappresenta la mente come un

cocktail: dopamina, ossitocina, serotonina e cortisolo si mescolano

insieme, formando una miscela efficace. Da qui l’esigenza di un

manuale che possa accompagnare il lettore verso una strada non solo di

consapevolezza ma anche di cambiamento radicale.

Pensieri, attraverso la sua estrema conoscenza, arricchisce il testo

con studi efficaci ma di semplice comprensione, ne è l’esempio Giacomo

Rizzolati e il suo mirroring. Pensieri racconta in maniera semplice ed

efficace alcuni concetti come quello di “innesco”, di over confidence,

di bias cognitivi e di sindrome dell’impostore. Un approccio

scientifico che ci permette fin da subito la comprensione fattiva del

cervello umano e dei meccanismi che lo governano.

L’autore, esplica in maniera concreta il concetto di felicità,

ricordando ai lettori l’importanza di un giusto equilibrio tra sfera

personale e sfera professionale, sottolineando quanto sia importante

non solo conoscere sé stessi ma anche seguire uno stile di vita sano e

positivo.

Pensieri, con il suo libro, ha realizzato un testo di estrema

efficacia e lungimiranza, raccontando di un mondo dove il cambiamento

è alla base di una vita felice.

Il testo è pensato per chi intende affrontare e vivere in maniera

positiva le sfide del mondo del lavoro, facendolo in maniera

consapevole. È una guida che fa della sua praticità il suo punto di

forza, e intende accompagnare i suoi fruitori nel raggiungimento del

successo, senza tuttavia dimenticare che il proprio benessere

psico-fisico è essenziale e non trascurabile.

Il manuale indaga da dentro i meccanismi mentali che giorno dopo

giorno ci influenzano nel compiere una scelta piuttosto che un’altra,

fino a realizzare “un cocktail della felicità”. Attraverso l’uso di

strategie e tecniche specifiche, il lettore imparerà a influenzare il

proprio stato emotivo e quello degli altri, migliorando le proprie

relazioni personali e professionali.

Sono diversi i temi affrontati esaustivamente dall’autore, come i temi

legati alla motivazione, quelli riguardo la gestione delle convinzioni

limitanti, l’espansione della comfort zone e l’arte della persuasione

e della vendita. Tra le numerose tecniche, l’autore cita “l’imagery”

(visualizzazione), ovvero il metodo per trasformare idee e obiettivi

in realtà concrete.

In sostanza, “Il Manuale di sopravvivenza per imprenditori, manager e

professionisti” è una guida per chi vuole prosperare nel mondo del

business, mantenendo al contempo un alto livello di benessere

personale. Un libro che certamente non può mancare sullo scaffale

dell’uomo che intende raggiungere il successo e vivere al tempo

stesso, la sua vita personale con estrema serenità.

Info biografiche:

Gabriele Pensieri è un imprenditore, formatore e coach specializzato

in comunicazione efficace, vendita, storytelling e leadership. Con

oltre vent’anni di esperienza e collaborazioni con aziende di livello

nazionale e i principali enti di formazione italiani, ha ispirato

centinaia di persone attraverso corsi, speech e masterclass,

aiutandole a migliorare la propria vita professionale e personale. È

noto per il suo approccio pratico, che unisce neuroscienze,

storytelling e tecniche di persuasione, e per la sua capacità di

coinvolgere il pubblico con esempi concreti e uno stile dinamico. In

questo libro, Gabriele Pensieri condivide strategie ed esercizi

pratici per trovare un equilibrio tra vita lavorativa e personale,

rivolgendosi a imprenditori, professionisti e chiunque desideri vivere

e lavorare in modo più sano e felice

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti