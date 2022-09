Marcellinara, SS280 incidente mortale, auto finisce fuori strada. Intervento dei Vvf

MARCELLINARA, 07 SETT. - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata sulla SS280 nel comune di Marcellinara, direzione Lamezia Terme, per incidente stradale.



Una la vettura coinvolta Toyota Corolla che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuoristrada.



A bordo il conducente ed un passeggero. Quest'ultimo deceduto sul colpo. Il conducente estratto dalle lamiere dell'abitacolo affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.



Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. A coordinare le operazioni di soccorso il CS Gregorace Raffaele.