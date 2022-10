Marche: Rossi (UGL Salute), finalmente miglioramenti organizzativi per il sistema dell' emergenza

Finalmente si arriverà alla definizione del personale infermieristico da assegnare al 118 e del personale infermieristico da assegnare al Pronto Soccorso del Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.

Una battaglia sindacale da tempo portata avanti caparbiamente dalla Ugl Salute da oltre cinque anni dichiara il Segretario Provinciale UGL Salute Ascoli Piceno Benito Rossi "difatti unitamente al personale infermieristico interessato, era stata avviata una raccolta di firme presentata presso l'Ispettorato del lavoro territoriale per mettere in risalto la grave problematica". Prendiamo finalmente atto continua il sindacalista della disponibilità dimostrata da parte del Direttore Generale del responsabile del settore emergenza e dei vertici dirigenziali infermieristici ad iniziare a dare seguito immediato alle nostre istanze.

Finalmente un grande passo in avanti per gli operatori del 118 e del Pronto Soccorso, con l'obiettivo principale che rivendichiamo come UGL di aver ottenuto un miglioramento del servizio di emergenza urgenza per tutti i cittadini conclude il sindacalista.