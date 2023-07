Marco Carta in concerto per i festeggiamenti della Madonna di Porto: una Supernova di emozioni in Piazza Margherita

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Porto, Patrona della Provincia di Catanzaro, le manifestazioni civili prevedono il concerto di Marco Carta. Un appuntamento musicale di grande livello per la cittadina dell'hinterland di Catanzaro che richiamerà molti fan del cantante sardo che si esibirà con la sua band in Piazza Margherita domenica 28 maggio alle ore 21,30. Marco Carta presenterà una scaletta di brani della tournée "Supernova" che toccherà numerosi centri nella prossima estate e che ha avuto recentemente inizio. "Brilleremo, piangeremo e balleremo sopra e sotto al palco come una Supernova - scrive l’artista sardo nella sua pagina ufficiale- l’esplosione più amabile, il gesto più estremo dell’universo,

lei che esplodendo saluta tutti fornendo all’universo materiale per generare nuovamente la vita

un po’ come l’araba fenice.

Ed è così che anche noi esploderemo per creare nuova energia.

E chissà cos’altro faremo insieme".

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato per i festeggiamenti civili sia per la disponibilità di Marco Carta e della sua squadra sia per la collaborazione del sindaco e dell'amministrazione comunale di Gimigliano oltre che degli sponsor e dei volontari che stanno lavorando per garantire la migliore riuscita del concerto.