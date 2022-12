Catanzaro. MariNatale XI edizione

PRESENTAZIONE XI EDIZIONE “MARINATALE”



Giovedi 8 dicembre 2022 presso il Parco Gaslini del quartiere marinaro di Catanzaro, dalle ore 17.00 in poi torna uno degli eventi annuali più attesi in città: MariNatale, che quest’anno raggiungerà la sua undicesima edizione.

Marinatale: Un evento (ideato e realizzato nel 2010 da Antonio Ursino e Francesco Iaconantonio) che da ben 10 anni, scalda il cuore dei cittadini risvegliando l'Anima Natalizia che risiede in ciascuno di noi... gli spettatori si ritrovano catapultati in un vero e proprio spettacolo, un percorso in cui si concretizza il fascino del Natale attraverso varie forme di arte ed intrattenimento:Animazioni e spettacoli per bambini, musica, canto, danza, artigianato ed hobbismo creativo, esposizioni di presepi artigianali e di pittura estemporanea.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione SeaSideCultura con il supporto della Pro Loco di Catanzaro, di Casa Gaslini, con la Direzione Artistica curata da Francesco Iaconantonio ed il patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria rappresentato dall’Onorevole Filippo Mancuso e supportata da vari sponsor di attività commerciali del quartiere lido e della città di Catanzaro.

MariNatale ha prestato da sempre attenzione nei confronti di tematiche importanti quali la solidarietà e la beneficenza anche attraverso il supporto alla fondazione Telethon con la vendita dei cuori di cioccolato il cui ricavato viene devoluto per aiutare la ricerca allo scopo di salvare la vita dei bambini affetti da malattie genetiche rare. Quest’anno ad occuparsi della vendita dei cuori di cioccolato Telethon, all’interno dell’undicesima edizione di MariNatale, saranno degli ospiti speciali : i giocatori dell’ U.S. Catanzaro 1929 che sposando la causa benefica, avranno il piacere di salutare ed augurare buone feste ai cittadini Catanzaresi.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

- Trio musicale itinerante “I nuovi zampognari”

- Trenino illuminato di Babbo Natale che distribuirà caramelle e dolcetti “Luminart emotion of light”

- Villaggio di Babbo Natale con i suoi elfi

- Esibizione degli allievi della scuola di canto “Caractere vocalstudio “ della Maestra Carla Maria Carioti

- Esibizione degli allievi della scuola di danza “Asd DanzaSempre “ della Maestra Laura Borelli

- Esibizione degli allievi della scuola di musica “Check Sound” del Maestro Vincenzo Mellace

- Spettacolo di danza aerea acrobatica a cura di “Air Tango”

- Spettacolo di magia ed illusionismo a cura del Mago Massimo Cappuccio

- Trampoliere itinerante “farfalla luminosa”

- Spettacolo di fuoco a cura di “Hocus Focus”

- Stand di artigianato ed hobbismo natalizio

- Estemporanea di pittura a tema natalizio

- Vendita dei cuori di cioccolato Telethon a cura dei giocatori dell’U.S. Catanzaro 1929

N.B. L’evento sarà ulteriormente impreziosito dall’ accensione delle luminarie artistiche a tema natalizio installate all’interno del Parco Gaslini.