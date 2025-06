Mario Murone eletto Sindaco di Lamezia Terme: il saluto del Presidente della Provincia Mario Amedeo Mormile

Tempo di lettura: ~2 min

Con la bella ed appassionante elezione di Mario Murone a Sindaco di Lamezia Terme si apre una stagione politica ed amministrativa determinante e di grande stimolo anche per la provincia di Catanzaro.

La città della piana è strategica per lo sviluppo dell’area centrale della Calabria ed oggi i presupposti politici ed amministrativi ci sono tutti per continuare ad immaginare e realizzare progetti ambiziosi e condivisi.

Da Presidente saluto la sua brillante affermazione ed il suo ingresso tra gli 80 Sindaci della nostra provincia e rivolgo un affettuoso saluto all'avv. Paolo Mascaro per l’apprezzato contributo e sostegno amministrativo che in questi due anni ha sempre garantito all’ente intermedio.

Indubbiamente, quella di Mario Murone è stata una scelta felice e qualificata, e la fiducia accordata dai Cittadini in entrambi i turni elettorali lo dimostra a chiare note: è stato un CdX forte e coeso quello che da subito ha visto nell’avv. Murone il giusto punto di coagulo di una maggioranza consiliare altrettanto qualificata e pronta ad affrontare le sfide e le aspettative dei Lametini.

Da commissario provinciale della Lega Calabria, come sottolineato dal nostro commissario regionale Filippo Mancuso, non possiamo che essere soddisfatti per questo grande risultato al quale si è contribuito in maniera determinante con le nostre due liste in competizione, Lega Calabria e Lamezia Domani, insieme espressione di ben oltre il 16% dell’elettorato e capaci di 5 consiglieri eletti, cui, altrettanto, rivolgo un grosso in bocca al lupo.

