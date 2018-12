Marra si, Raggi no: condanna all’ex braccio destro della sindaca

Chi sa cosa si dicevano nelle riunioni segretissime Raffaele Marra, Salvatore Romeo e la sindaca Raggi. L’ex capo del gabinetto Carla Romana Ranierei non lo sa, non lo sa perché non era invitata, non era invitata perché non faceva parte dell’inner circle della sindaca che delegava ogni richiesta di Ranieri ai fedelissimi Marra e Romeo.

Parallelamente la sentenza emessa oggi vede coinvolti Marra e l’imobiliarista Sergio Scappellini, in una vicenda che riguarda l’emissione di assegni circolari da 367 mila euro da parte dell’ultimo intestati alla moglie di Marra che, evidentemente, all’appartamento in via dei Prati Fiscali acquistato con gli assegni, nella Roma “bene”, ci teneva proprio tanto. In cambio Scappellini avrebbe ricevuto, fonte le intercettazioni delle telefonate tra Marra e la segretaria dell’immobiliarista, la messa “a disposizione” delle sue funzioni di pubblico ufficiale.

Il fedele rampollo, scuderia raggi, è stato così condannato a 3 anni di reclusione.

Sembra l’opinione pubblica si sia già dimenticata di come è stato nominato Renato Marra fratello dell’apostrofato Rasputin e di come Virgina Raggi per difendere il fedele alleato, la faccia e la carica sia stata imputata e poi assolta per aver dichiarato il falso alla responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio (assolta, da ricordare,perché,dal punto di vista legale il fatto non costituisce reato e non perché, dal punto di vista etico, non sia effettivamente accaduto).

E tra la raggi assolta e Marra condannato per altri reati la carica di Renato Marra rimane avvolta da un velo di mistero. Ancora una volta la meritocrazia viene sepolta dalla graduatoria su base clientelare. E avanti così…