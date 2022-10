Marti Stone sorprende nel suo nuovo singolo “Amerika”

Marti Stone è pronta a stupirci! Ascolta “Amerika” su Spotify: https://spoti.fi/3yYuGco

In attesa del suo nuovo EP previsto a Novembre, pubblica “Amerika” e

lascia spazio al lato autobiografico dando risalto alla sua unicità vocale in vesti inaspettate.

Disponibile dal 21 Ottobre su tutte le maggiori piattaforme digitali, “Amerika” è un brano che fonde sonorità indie-urban-pop all'interno dello stile unico di Marti Stone “un’artista forte, nuova, libera e indefinibile per il genere che fa" - citando le parole di Lorenzo Jovanotti.

La ricerca di se stessi è un viaggio "tra l'asfalto e le luci" in cui ci si ritrova spesso a prendersi troppo sul serio o a perdersi nei diversivi che la vita offre, fino a non sentire più la terra sotto ai piedi.

Quando si idealizza qualcosa ci si imbatte facilmente in delusioni, ma per l’artista questo è un rischio da correre per conquistare i propri sogni.





“So soltanto che bruci, bruci

tra l’asfalto e le luci, luci

mentre piangi in un Cadillac,

manco fosse l’America…”



Amerika è l’ottavo singolo pubblicato da Marti Stone nel corso di quest’anno, distribuito da Believe.

Credits:

Marti Stone (testo, voce, chitarre)

DaCo (produzione, mix e master)

Fagiolink (artwork)

Segui Marti Stone

www.martistone.com

instagram.com/itsmartistone @itsmartistone

facebook.com/martistone

twitter.com/martistone