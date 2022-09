Paura per sindaco di Benevento Clemte Mastella, ricoverato per malore, difficoltà respiratorie

BENEVENTO 24 DIC -

In seguito a un malore il sindaco di Benevento Clemente Mastella è stato trasportato all’ospedale ‘San Pio’ del capoluogo sannita. Ne dà notizia l’Ansa. Il primo cittadino è ricoverato in Terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni.



Il 72enne è stato sottoposto nel pomeriggio ad una serie di accertamenti, che hanno dato esito confortante, così Mastella dovrebbe essere dimesso già nella tarda mattinata di domani. All’ex Guardasigilli del governo Prodi i medici hanno prescritto un periodo di riposo. Mastella potrà così fare ritorno nella sua casa di Benevento dove trascorrerà in famiglia le festività di fine anno.

La notizia del malore occorso a Mastella, sindaco di Benevento dal giugno del 2016, si è diffusa in città dopo che stamattina il primo cittadino ha disertato la seduta di Consiglio Comunale in programma. Nutrito il via vai in ospedale di amici, parenti e amministratori locali giunti per sincerarsi delle condizioni di Mastella che ha ricevuto anche diverse telefonate da parte di protagonisti della politica nazionale.