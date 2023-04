Matrimonio Shock: Undici di Stranger Things Sposa il Figlio 20enne di Bon Jovi

Undici di “Stranger Things” si sposa, il futuro marito è il figlio 20enne di Bon Jovi. L’annuncio sui social

Millie Bobby Brown ha deciso di prendere marito: così l’attrice di Stranger Things ha pronucniato il fatidico “sì” dopo tre anni di fidanzamento con Jake Bongiovi. L’annuncio è stato dato da tutti e due sui propri profili internet.

Il protagonsita di Undici ha ideato una foto in bianco e nero in cui la vediamo ridere abbracciata accanto al futuro marito. Sul dito è posato un anello con diamante, un solitario da quattro carati. Ad accompagnare l’immagine è riportata la frase: «Ti amo da tre estati ormai, tesoro, le voglio tutte».

Millie Bobby Brown ha 19 anni, Jake Bongiovi , 20. Due ragazzi che vanno oltre alla giovane età, e attualmente sono già delle star: lei è diventata celebre entrando nella parte di Undici. Questa serie tv che ha vinto 2 premi SAG Awards, e ha anche ricevuto 4 nomination ai premi Golden Globe, 1 nomination ai premi BAFTA e 8 nomination ai premi SAG Awards; lui è uno dei tre figli della rock star Jon Bon Jovi ed è anche lui un attore: stanno, infatti, per uscire i suoi primi film, Sweethearts e Rockbottom. Di nazionalità britannica, nata nel 2004, è una delle interpreti più influenti della sua generazione. Di lei si dice che sia: Eclettica, talentuosa, originale, pluricandidata agli Emmy per il suo personaggio dai poteri telecinetici nell'apprezzata serie drammatica horror di fantascienza di Netflix dei fratelli Duffer, ha iniziato a recitare quando era ancora una ragazzina. è sempre più protagonista dello showbiz al punto da meritare nel 2018 per Time Magazine un posto tra le cento persone più influenti al mondo.

Davì Massimo