Matthew Sax presenta il suo nuovo singolo “Sangria”

Matthew Sax, musicista e dj/producer italiano, pubblica su EGO Music il suo primo singolo del 2025, dal titolo “Sangria”, in collaborazione con Dennis Cartier e Dyladamb.

“Sangria”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un brano che ci trasporta verso l’estate 2025 grazie al suo sound trascinante e avvolgente, in cui risaltano le sonorità Latin House che caratterizzano il progetto di Matthew Sax.



La voce di Dyladamb si integra perfettamente con la produzione di Matthew Sax e Dennis Cartier, portando un'energia vivace e una carica emotiva che rende "Sangria" un vero e proprio inno alla spensieratezza.

Con "Sangria", Matthew Sax dimostra ancora una volta la sua forte abilità nel fondere generi, creare atmosfere differenti e irresistibili.

Matthew Sax commenta così il suo nuovo singolo “Sangria”: “Collaborare con Dennis Cartier per me è stato fantastico! Sangria è brano che mescola perfettamente i ritmi vibranti della latin house con il fascino brasiliano. La canzone porta un mix euforico di vibrazioni tropicali che spero possano coinvolgere gli ascoltatori.

L'estate è in arrivo!”.

Mattia Romio, conosciuto come Matthew Sax, dopo alcuni anni di studio al conservatorio, si dedica alla creazione di musica elettronica e grazie al suo sound ricco di sperimentazione, ha coinvolto rapidamente l'amore del pubblico da club e il riconoscimento da parte di noti artisti come Don Diablo, Oliver Heldens, Kryder, Jude & Frank, MOTi, Nicola Fasano, Botteghi e Rudeejay, per citarne alcuni. Matthew Sax, ad oggi, ha pubblicato le sue produzioni su EGO Music, Saifam, Time Records, Zero Cool e Blanco y Negro. Il suo singolo "Cumbia Flute" (Zero Cool) raggiunge l'ottava posizione della classifica Hype mondiale su Beatport.

Nel 2025 Matthew Sax firma una collaborazione con Botteghi e ATCG per un disco in uscita ad aprile su d:vision, una release su Undr The Radr (label di Roger Sanchez) ed una collaborazione con Dennis Cartier su Ego Music.

I live di Matthew Sax si contraddistinguono grazie ai suoi dj set accompagnati dalle sue imperdibili e coinvolgenti esibizioni con sax dal vivo.

