Maxi Operazione dei Carabinieri a CZ, VV, CS: impiegati 150 Membri dell'Arma

Maxi Operazione dei Carabinieri in Calabria per la Tutela dell'Ambiente: Eseguiti Arresti per Gestione Illecita di Impianti di Depurazione

CATANZARO. - Un'importante operazione è stata lanciata nelle prime ore di oggi nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza, vedendo come protagonisti i Carabinieri del Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica e del Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi. Questa maxi operazione mira a far luce su un caso di inquinamento ambientale di notevole gravità, scaturito dalla gestione illecita di diversi impianti di depurazione che servono i comuni della regione calabrese.

L'azione dei Carabinieri si inserisce nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro. Sono stati messi in atto numerosi provvedimenti cautelari, sia personali che reali, per affrontare il problema alla radice.

Ad ora, l'operazione ha coinvolto l'impegno di 150 membri dell'Arma dei Carabinieri, segno tangibile della serietà e dell'ampiezza dell'intervento in corso. L'attenzione è massima su questo fronte, data l'importanza cruciale della salvaguardia ambientale e della legalità nella gestione dei servizi pubblici.