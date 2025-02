Maxi processo Rinascita: la Corte d'Appello decide sul ritorno in Calabria

Il destino del dibattimento tra logistica e giustizia

CATANZARO - Domani potrebbe essere una giornata decisiva per il maxi processo Rinascita-Scott, che attualmente si sta svolgendo nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania.

La Corte d’Appello di Catanzaro dovrà stabilire se il dibattimento debba proseguire in Sicilia o tornare in Calabria, dopo le polemiche sollevate dagli avvocati calabresi sulla scelta della sede processuale.

La protesta dei penalisti e le criticità logistiche

La decisione di trasferire il processo in Sicilia era stata motivata dall’inagibilità dell’aula bunker di Lamezia Terme, danneggiata dal maltempo.

Tuttavia, questa scelta ha suscitato forti perplessità tra i penalisti calabresi, che questa mattina hanno manifestato il proprio dissenso.

Secondo i legali, l’aula del carcere Bicocca non sarebbe superiore, in termini di idoneità, rispetto alle strutture disponibili in Calabria.

Anzi, l’aula bunker di Catanzaro offrirebbe una migliore capienza e una qualità audio superiore per le udienze.

La verifica della Corte d’Appello

Il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro ha quindi disposto una verifica approfondita delle aule disponibili nella regione, per accertare la loro capienza e adeguatezza rispetto alle esigenze del processo.

La ricognizione ha evidenziato alcune criticità che la Corte sta ora valutando.

La posizione della DDA e la decisione imminente

Dal canto suo, la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) si è detta favorevole al trasferimento del processo in Calabria, sostenendo che la vicinanza geografica favorirebbe una gestione più efficace del dibattimento.

Ora la decisione è nelle mani della Corte d’Appello, che domani scioglierà la riserva.

Se l’esito sarà positivo, già dalla prossima udienza il processo Rinascita-Scott tornerà a svolgersi in Calabria, segnando un nuovo capitolo in una delle più grandi inchieste contro la ‘ndrangheta degli ultimi anni.