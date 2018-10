Medio Oriente, Israele costruirà 400 nuove case per coloni in risposta all'attacco di ieri

GERUSALEMME, 27 LUGLIO 2018 – Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha annunciato che Israele costruirà 400 nuove abitazioni per i coloni in Cisgiordania, in risposta all'attacco con un coltello avvenuto ieri sera ad Adam, vicino Ramallah.

Nell'attacco, un 17enne palestinese si è introdotto nella colonia armato di coltello, un uomo è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite. L'aggressore è poi stato ucciso da uno dei feriti. Lieberman ha detto su Twitter che:" la miglior risposta al terrorismo è il rafforzamento degli insediamenti".

L'ultimo attacco con una lama in una colonia in Cisgiordania risale ad Aprile 2018. Negli ultimi anni si sono verificati molti attacchi simili da parte dei palestinesi. Dal 30 marzo i militari israeliani hanno ucciso almeno 140 manifestanti palestinesi, di cui: 18 minori, 2 medici e 2 giornalisti. I manifestanti feriti sono stati 16.496, 4.190 dei quali sono stati colpiti da munizioni letali e altri 529 da proiettili rivestiti di gomma secondo i dati riportati dal ministero della Salute della striscia di Gaza. Durante le proteste ha perso la vita anche un soldato israeliano.

Diana Sarti

Foto: tpi.it