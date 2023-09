Madonna di Medjugorje: un evento di Fede Globale ignorato dai mass media, ma non da Papa Francesco. I dettagli

Nel cuore della suggestiva Medjugorje, un evento straordinario e incommensurabile sta accadendo: migliaia di giovani da ben 70 nazioni differenti si sono radunati, insieme a 570 sacerdoti, per un'esperienza unica e spirituale. Un'occasione per riunirsi nell'amore fraterno e nel collegamento condiviso, tutto questo possibile grazie alla tecnologia dello streaming che ha permesso al mondo intero di partecipare a questa straordinaria manifestazione.

Ma ciò che colpisce maggiormente è il silenzio dei mass media, che sembrano ignorare completamente questo evento di portata globale. Nonostante i numeri impressionanti e l'entusiasmo di tantissimi seguaci della Gospa, il mondo rimane all'oscuro di questa grande manifestazione di fede e spiritualità. Anche una parte della Chiesa sembra non prestare la giusta attenzione a questo fenomeno.

Ma coloro che partecipano a questo raduno, con gratitudine nei cuori, sanno cogliere l'essenza dell'evento anche nei più piccoli dettagli, come il frinire delle cicale e il verso delle civette, che diventano simboli di pace e consolazione. Si sono uniti in un'unione di cuori aperti al Divino, alla grazia e alla gioia fraterna, ma tutto questo passa inosservato dalla maggior parte del mondo.

In mezzo a questo silenzio mediatico, i fedeli continuano a pregare con devozione la Madonna di Medjugorje, Regina della Pace, chiedendo la sua intercessione per il bene dell'umanità. Credono che solo attraverso l'Eucaristia, la Madre Celeste e il Papa, ci sia speranza per salvare l'umanità da tutte le sfide che affronta.

È incredibile come un evento così significativo e rilevante per così tanti cuori, sfugga all'attenzione del mondo, eppure i fedeli di Medjugorje continuano a riunirsi e a pregare, custodi di un messaggio di pace e amore che sperano possa raggiungere il mondo intero, oltre il velo del silenzio mediatico.