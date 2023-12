Melinda Miceli vincitrice del prestigioso New Sky Award

Nella moderna città di Almati presso l'hotel Ritz Carlton il 30 novembre, si è svolto il prestigioso New NEW Sky Aword, international media Prize, organizzato da the United Charity Projects Evolution Public Foundation and Kazakhstan Journalism Academy. Premio di giornalismo e media istituzionale a cui sono state presenti le più grandi autorità politiche eculturali del Kazakistan. Su 4.600 partecipanti da tutto il mondo, la nota scrittrice contemporanea Melinda Miceli si è classificata prima assoluta nella sezione Spiritualità e arte con i suoi articoli, i saggi eruditi come il Segreto di Notre Dame, i reportage su tutto il mondo che l'hanno segnalata al direttore artistico, ottenendo il riconoscimento della prestigiosa Aquila con il ramoscello della Pace, simbolo del premio.

Ha spiegato la dottoressa Melinda Miceli scrittrice contemporanea pluridecorata di titoli e premi istituzionali non solo italiani: "Ringrazio per questo riconoscimento al mio lavoro decennale su tematiche artistiche e spirituali alla presenza del Vescovo di Almati e tutti i politici nazionali e non intervenuti. L'aquila della statuetta si fa oggi in questo evento, simbolo di elevazione culturale e di internazionalizzazione. Sono presenti infatti giornalisti da tutto il mondo per onorare un premio e un paese dell'arte e dalla storia nobile come il Kazakistan. L'Aquila simbolo che io utilizzo spesso, rappresenta l'intelligenza e la perspicacia, ma è anche un simbolo di pace perché è in grado di volare alto e di vedere un "nuovo cielo", rifacendomi ad una lettura semiotica del titolo del Premio, che radunando gli intellettuali di tutte le nazioni, lavora per la pace e le relazioni culturali inter razziali tra i popoli attraverso la comunicazione".

Melinda Miceli è direttore artistico di Corriere Nazionale e Stampa Parlamento, Informa Sicilia etc..., Presidente Sicilia Anim Associazione Nazionale Italiani nel mondo, Console e Accademica di Wikipoesia, Ambasciatrice Ente Proloco Puglia, Svimar, Ediciones Matrioska Spain etc...incarichi onorifici che testimoniano la sua grande abnegazione verso l'arte e la letteratura e il suo valore di scrittrice nel mondo, vincitrice di innumerevoli premi nazionali ed esteri istituzionali come le sue opere a rafforzare una figura depositaria di grande responsabiltà del made in Italy Culturale.

Newsky Award è stato ideato per onorare giornalisti e blogger di successo. Melinda Miceli presente per l'Italia, nazione amatissima e considerata origine della Cultura e del made in Italy, ha voluto a sua volta premiare lo staff e l'accademia di Giornalismo del Kazakistan con International Art Prize Giotto golden di cui è Presidente. Lei ed altri finalisti di spessore per le sezioni politica estera, finanza, tecnologia, da Francia, Türkiye, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, USA, Canada, Spagna, Cina, Azerbaijan, Bielorussia e Ortal Asia saranno missionari diplomatici, operatori dei media, incoraggiati a utilizzare il sito web www.newskyaward.org rivolto al dialogo e il confronto verso un nuovo umanesimo globale.

L'Accademia di giornalismo del Kazakistan abituata a grandi iniziative ha promosso nel 2023 anche Il premio "United Charity Projects Evolution" .

Sette migliori imprese IT premiate come vincitrici dei Digital Bridge Awards 2023 per i risultati ottenuti nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al forum Digital Bridge del 12 ottobre ad Astana, ha riferito il servizio stampa del

primo ministro kazako Alikhan Smailov che ha consegnato i premi, il quale ha augurato anche ai vincitori dell'attuale premio grande successo nei loro sforzi futuri.

Cav. Martino Sgalambro