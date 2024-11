«Memorie di viaggiatori nel lametino» Sabato 30 presentazione del nuovo libro di Raffaele Gaetano

Sabato 30 novembre, alle ore 18.00, verrà presentato presso la sala convegni del Seminario Vescovile di Lamezia Terme il nuovo libro di Raffaele Gaetano, Memorie di viaggiatori nel lametino.



Con l’autore interverranno l’editore Roberto Laruffa e il presidente del Lions Club di Lamezia Terme, Davide Gambarotti, che con il Centro Studi Koinè ha promosso l’evento.



Modererà la giornalista di LaC Tv, Palma Serrao.



Composto per accumulazioni, per successive stratificazioni, Memorie di viaggiatori nel lametino, affronta per la prima volta l’ingente patrimonio di resoconti di viaggio che nel tempo decine di visitatori italiani e stranieri hanno dedicato al lametino, raccontando un territorio considerato marginale eppure affascinante per chi era disposto a perdersi nelle emozioni.



L’opera, caratterizzata da un’elegante veste editoriale, è impreziosita da numerose immagini a colori che fanno da corona all’antologia di brani sul lametino, in alcuni casi tradotti per la prima volta.