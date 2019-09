Mense scolastiche gratuite a Rozzano

ROZZANO (MI), 5 Settembre - "Mensa gratuita per tutti gli studenti dalle scuole dell'infanzia alle medie". Recita così il provvedimento appena adottato dal sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, (FI), alla guida della nuova amministrazione dallo scorso giugno, dalla pagina Facebook del comune mediante un video messaggio, lo stesso sindaco ha annunciato la gratuità del servizio della refezione scolastica per tutte le famiglie residenti.

È l'unica pubblica amministrazione in Italia che considera la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo, si legge sulla pagina. - "Consideriamo la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo e lo consideriamo un diritto costituzionale, siamo gli unici amministratori pubblici a livello nazionale che hanno deciso la gratuità di questo servizio solo per le famiglie residenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in regola con i pagamenti con Ama Rozzano, la nostra società partecipata, e con il Comune". Queste le parole di Ferretti. Le famiglie morose, potranno accedere comunque al servizio gratuito, solamente dopo aver sottoscritto il piano di rientro. - "Consideriamo la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo e lo consideriamo un diritto costituzionale" - aggiunge il sindaco.

Il provvedimento sarà in vigore già dalla prossima riapertura delle scuole che sarà martedì 10 settembre per quella dell'infanzia. Per il momento il comune di Rozzano è l'unica amministrazione sul territorio nazionale ha rendere gratuita la refezione scolastica, tanti gli interrogativi dei residenti su come farà il sindaco a gestire le casse del comune senza l'apporto economico proveniente da questo servizio, ma ricordando i gravi casi di allontanamento dalle stanze della mensa per i bambini di cui le famiglie non erano in regola con i pagamenti, su tutti il caso di Lodi dove ci fu una vera e propria discriminazione, ci si potrebbe esimere, a volte, dal porsi alcuni interrogativi.

Rozzano come Svezia e Finlandia, gli unici due Paesi europei che già da tempo, rendono gratuito il servizio mensa nelle scuole.

Laura Fantini

fonte immagine dal web