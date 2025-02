Calciomercato del Catanzaro: le parole del Ds Ciro Polito e Il futuro dei Giallorossi (Video)

Dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle operazioni effettuate e sul futuro della squadra.

Riconoscenza per chi ha lasciato il club

Ciro Polito ha aperto l'incontro ringraziando i giocatori che hanno lasciato la squadra: "Tutti hanno dato il loro contributo per portarci alla posizione attuale. Alcuni avevano voglia di giocare di più e hanno fatto scelte comprensibili". Un pensiero speciale è stato rivolto a Enrico Brignola: "Un ragazzo che ha dovuto reintegrarsi partendo dall'ultimo posto in rosa. Ha dato il massimo e gli auguro il meglio".

La gestione della lista over

Sul tema della lista over, Polito ha chiarito: "Non era necessario riempire ogni posto disponibile. Abbiamo una rosa equilibrata, con alcuni giovani che valgono quanto un over". L'assenza di acquisti di peso non è vista come un problema: "Siamo coperti in ogni ruolo, e le alternative ci sono".

Il caso Ilias Koutsoupias

Tra le cessioni più discusse c'è quella di Ilias Koutsoupias. "Mi ha deluso, perché lo abbiamo aspettato dopo un infortunio grave e gli abbiamo dato fiducia. Ma quando un giocatore manifesta la volontà di andare via, non puoi trattenerlo a forza. Ora è in un’altra squadra e lo affronteremo da avversario".

Un mercato oculato e mirato

Polito ha difeso le strategie adottate: "Abbiamo lavorato per sfoltire la rosa e aggiungere giovani interessanti in prospettiva. Il primo obiettivo era trovare un quinto di ruolo, e lo abbiamo centrato con Quagliata. La proprietà ci ha permesso di investire su giovani talenti che potranno essere utili in futuro".

Resistere alle offerte

Il DS ha poi rivelato come il club abbia respinto numerose offerte per i suoi giocatori: "Se ci chiedono i nostri giocatori, significa che abbiamo dei top player. Il nostro obiettivo principale era trattenere i migliori. Il Catanzaro è una società umile, ma con una sua identità ben precisa. Non possiamo fare un mercato da Serie A, ma con i nostri giocatori possiamo toglierci soddisfazioni".

L’importanza della solidità societaria

Parlando della struttura del club, Polito ha sottolineato l'importanza della proprietà: "Qui i ruoli sono rispettati. Il presidente ci dà fiducia e siamo tutti allineati. Questo equilibrio è fondamentale per costruire un progetto solido".

Il futuro del Catanzaro

Con la squadra in piena corsa per i playoff, Polito ha mantenuto i piedi per terra: "Dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile, poi vedremo dove potremo arrivare. Il campionato di Serie B è imprevedibile: squadre che a gennaio erano in zona playout, a fine stagione possono ritrovarsi nei playoff. Noi continuiamo a lavorare con umiltà".

La conferenza stampa ha confermato la linea prudente ma ambiziosa del Catanzaro: valorizzare il gruppo attuale, investire sui giovani e consolidare la categoria senza colpi di testa. Un progetto sostenibile e lungimirante, che ha già dato i suoi frutti e che potrebbe riservare altre sorprese nel prosieguo della stagione.