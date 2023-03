Mercoledì 8 marzo EXTRALISCIO in concerto al Teatro Filodrammatici di Milano

Dopo essersi fatti conoscere dal palco del Festival di Sanremo ed essersi esibiti non solo in tutta Italia ma anche in Francia, America e Germania, gli EXTRALISCIO, guidati dalla follia polistrumentale dell’eclettico Mirco Mariani, si presentano in una nuova formazione in quartetto per una serie di imperdibili concerti. La prossima tappa è mercoledì 8 marzo al Teatro Filodrammatici di Milano (ore 21.00). Biglietti disponibili su Ticketone https://www.ticketone.it/event/extraliscio-club-teatro-filodrammatici-16056190/.

La voce morbida e dolcissima di Mirco Mariani trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali, tra Punk da Balera e Free Jazz Cantautorale. Sul palco con Mariani (piano e voce), Filippo Cassanelli (contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria) e Enrico Milli (mellotron, tromba).

Gli Extraliscio eseguiranno sul palco le canzoni che li hanno consacrati, come “Bianca Luce Nera”, “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu” e i brani del loro ultimo album “Romantic Robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), come la poesia delicata “Le Nuvole”.

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Il 29 marzo si esibiranno all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, con Mirco Mariani alla guida, affiancato dal clarinetto di Moreno Il Biondo, dalla voce iconica del liscio Mauro Ferrara e dalla band. Un gruppo che interpreta lo spirito del genere in un modo originale e lo arricchisce con una vena irriverente e scherzosa.

www.extraliscio.it - www.instagram.com/extraliscio/?hl=it

www.facebook.com/Extraliscio - www.youtube.com/channel/UCjr2oAvSQ15OhiVi-dyyYZQ