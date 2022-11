Merysse e il successo del nuovo singolo "L'Ambizione"

Da novembre 2022, il singolo di Merysse “L'Ambizione” su tutti gli Stores digitali. Distribuzione e monitoraggio Alpha Music Records, in partnership con Sony Music Publishing.



“L'Ambizione”è il titolo del nuovo singolo della cantautrice Merysse, alias di Maria Teresa De Pierro, da anni presente sulla scena nazionale e da pochi mesi anche all'estero per le sue tournée. Autrice, compositrice, interprete e ...cantautrice!

Artista completa che si dedica anche a molte altre attività inerenti al mondo dello spettacolo.

Infatti a Marzo 2022 è nata Istinti Artistici, Associazione che si occupa di arte a 360 gradi, di cui è Fondatrice e Presidente.



"L'Ambizione" è distribuito in partnership con la Sony Music Publishing, una delle etichette più importanti al mondo.

Nella canzone viene messa in risalto la dualità dell'essere umano, un intreccio emotivo nella lotta con se stessi, in una alternanza di luci e ombre.

Molto profonda e coinvolgente, da riascoltare per percepirne le particolarità più nascoste.

La voce calda e nello stesso tempo avvolgente e chiara della cantautrice, insieme alle sonorità ricercate, crea un connubio emozionante.

In questo nuovo singolo, si mette in evidenza la sua grande estensione vocale che la fa passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero, con una semplicità disarmante. A poche ore dall'uscita le visualizzazioni su Spotify hanno raggiunto ascolti sempre più numerosi.



Inoltre, tra pochi giorni, agli inizi di Dicembre 2022, Merysse, accompagnata dal suo chitarrista Michele Bertasi, sarà in Austria, a Salisburgo,a presentare le canzoni del suo repertorio edito ed inedito.



