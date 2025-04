Messa Crismale e benedizione degli olii santi nella Concattedrale di Squillace

La Messa Crismale nella Concattedrale di Squillace, presieduta dall'Arcivescovo Claudio Maniago, è stata un evento significativo per la comunità diocesana.

La celebrazione ha visto la partecipazione di presbiteri, diaconi e fedeli, tutti riuniti attorno all'altare per rinnovare le promesse sacerdotali.

Durante la Messa, sono stati benedetti l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e il Crisma, che saranno utilizzati durante l'anno in tutte le parrocchie della Diocesi.

L'Arcivescovo Maniago, nella sua omelia, ha sottolineato l'importanza della Messa Crismale come momento di unità e di rinnovamento per la comunità diocesana.

L'Arcivescovo ha anche evidenziato il significato dei tre olii benedetti: l'olio dei catecumeni, che rappresenta la preparazione alla vita cristiana; l'olio degli infermi, che simboleggia la guarigione e la consolazione; e il Crisma, che rappresenta la piena integrazione nella comunità cristiana.

L'omelia di monsignor Maniago si è concentrata su temi come la speranza, la missione, la formazione e la testimonianza cristiana.

Mons. Maniago sottolinea l'importanza di riscoprire il battesimo come servizio e vocazione e di vivere la speranza come stile di vita, non come tecnica pastorale. "È necessario - ha aggiunto il presule - essere cristiani adulti e maturi nella fede per generare testimonianza credibile, lavorando insieme e valorizzando l'uguale dignità battesimale per portare speranza in un mondo disorientato e frammentato".

In sintesi, l'omelia di Mons. Maniago è stata un invito a vivere la fede in modo autentico e coerente, a essere testimoni della speranza e della carità, e a costruire una Chiesa unita e sinodale.