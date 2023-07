Messaggio ai Maturandi dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile

"Ai Giovani Maturandi 2023"

Se avete sognato in grande in questi anni siamo convinti che l’esame di questi giorni non sarà altri che un punto di ripartenza nell’avventura della vita.

In questo passaggio così importante, la nostra comunità diocesana desidera starvi vicino consegnandovi tre parole chiave come augurio per il prosieguo del vostro percorso di vita. Che si traducono in tre stili diversi per abitare in modo costruttivo il tempo futuro a Partire dal presente che state vivendo.

Siate RESPONSABILI, site INTRAPENDENTI ma soprattutto siate APPASSIONATI; currate i vostri talenti e date voce alla bellezza che c’è in ognuno di voi