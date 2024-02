Messaggio di Pace e Speranza dall'Arcivescovo Claudio Maniago

Un nuovo anno di collaborazione per un mondo solidale e giusto

L’Arcivescovo Claudio Maniago ha fatto pervenire ai sindaci del territorio diocesano un messaggio di auguri per le festività natalizie e per “un nuovo anno ricco di speranza per la comunità civile che lei rappresenta”. Un pensiero di fraterna vicinanza e prossimità del pastore della Chiesa di Catanzaro-Squillace verso i primi cittadini, impegnati quotidianamente a garantire il benessere sociale e civile dei cittadini amministrati. Monsignor Maniago ha trasmesso ai sindaci anche il testo del messaggio che Papa Francesco ha scritto per la “Giornata Mondiale della Pace” che si celebra il Primo Gennaio e che quest’anno ha come titolo “Intelligenza artificiale e pace”.

“Un messaggio – scrive l’Arcivescovo – che si conclude con delle parole che credo possano essere un buon proposito per tutti noi all’inizio di un nuovo anno: “Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne di buona volontà collaborare in armonia per cogliere leopportunità e affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, e consegnare allegenerazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico”.