Messaggio di Pasqua dell'arcivescovo Monsignor Claudio Maniago

Pasqua: la Speranza che illumina il nostro cammino

Carissimi, durante la Settimana Santa abbiamo seguito Gesù come pellegrini nella speranza: cioè con la certezza che il piano di Dio, anche attraverso le nostre sconfitte e la nostra fragilità, si compie. È un progetto, un piano di salvezza per noi, per tutti, per il mondo intero.

Gesù è davvero morto e risorto per ciascuno di noi. Questo è il grande annuncio della Pasqua, quello che oggi dobbiamo gridare con tutto il cuore: Alleluia! Il Signore è risorto! Lodiamo il Signore, perché Lui è la nostra speranza, è la Parola che ci dice: Puoi star certo che il progetto che segui e su cui fondi la tua fede è un progetto illuminato dalla luce; la luce di una vita piena, di un senso profondo a ciò che sei e a ciò che fai.

E allora l’augurio, che ci scambiamo in questo giorno di Pasqua, è che il pellegrinaggio della nostra fede continui con speranza. Speranza intesa come fiducia viva e rinnovata che, trasformati dalla Pasqua del Signore, possiamo davvero vivere una vita nuova.

E questo ci spingerà, ci sosterrà nel vivere la nostra quotidianità – lì dove si gioca la nostra santità – con la gioia di chi, nonostante fatiche e difficoltà, sa che l’ultima parola è la speranza che Gesù pone nel nostro cuore. L’ultima parola è Lui, è Gesù, morto e risorto per noi.

Buona Pasqua a tutti, davvero una Pasqua nella speranza: quella speranza che il nostro cuore desidera e che desidera anche il cuore di tutta l’umanità.

Claudio Maniago

Arcivescovo