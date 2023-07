San Vitaliano: Il messaggio di unità e solidarietà di Mons. Claudio Maniago per la città di Catanzaro. Video

“Potrebbe apparirci strano affidare il destino, la vita, la vivacità di una città a un Santo vissuto tantissimi anni fa in un contesto completamente diverso dal nostro”.

Inizia così il videomessaggio di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, in occasione della Solennità di San Vitaliano, Patrono dell’Arcidiocesi e della Città di Catanzaro.

L’Arcivescovo nel suo messaggio ha ricordato che “abbiamo bisogno di San Vitaliano come Città”, perché in lui abbiamo un messaggio chiaro: per “poter realizzare una collettività, una città che sia veramente una città coesa e solidale, bisogna avere un ideale comune, un ideale forte”.

Mons. Maniago ha poi concluso invitando i fedeli “a partecipare al pontificale della mattina oppure alla processione della sera, che vedrà presente anche il nostro Sindaco”, perché insieme vogliamo testimoniare il desiderio di essere una città che abbia “fondamenta solide, fondamenta su principi che davvero possono aiutarci a costruirla sempre più bella e accogliente”.

Appuntamento, dunque, a domenica 16 luglio, presso la Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro, alle ore 10:30 per il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo, durante il quale verrà conferito l’ufficio di ministri straordinari della Comunione ad alcuni fedeli della Diocesi.

Nel pomeriggio, alle ore 18:30, la tradizionale processione per le vie della Città.

Di seguito il link del videomessaggio: https://youtu.be/8rXGOaYnsF0