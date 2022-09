Messi non andrà in ritiro, City sempre più vicino. Guardiola visto a Barcellona. Kolarov all'Inter, Allan all'Everton

MILANO, 29 AGO - La rottura MESSI-Barcellona è insanabile e la corsa all'argentino sempre più serrata. Secondo i media spagnoli, domani l'argentino - sempre più convinto della sua decisione di chiudere l'esperienza in blaugrana - non si presenterà a Barcellona per i test previsti dalle norme anticovid in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì pomeriggio.



E' la Juventus la regina di questa fase del calciomercato, almeno stando alle voci che vengono da più parti. Ad esempio, secondo L'Equipe trovano conferme le indiscrezioni per cui anche il club campione d'Italia avrebbe contattato il padre-agente di Messi per informarsi dettagliatamente sulla situazione della Pulce in rottura con il Barcellona.



Per 'aggiudicarselo' rimane favorito il Manchester City (nei prossimi giorni Leo dovrebbe incontrarsi con Guardiola che in queste ore è stato avvistato a Barcellona a cena in un ristorante) ma in Francia, non tenendo conto dei bilanci della Juve, scrivono che il calciatore si sarebbe detto disponibile all'eventuale trasferimento a Torino, visto che considera la Juve una big mondiale, e che lo intrigherebbe la pazza idea di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.



Più realisticamente, la Juve cerca un centravanti e l'obiettivo rimane sempre DZEKO, dopo che HIGUAIN verrà convinto a lasciare la Signora. Ma Pirlo ha richiesto anche il ritorno di bianconero di KEAN, che arriverebbe a prescindere dal n.9 della Roma. Per convincere l'Everton ci sono due possibilità: o il prestito biennale con obbligo di riscatto, oppure l'inserimento di RAMSEY nella trattativa.



Ma l'ingaggio del gallese, 7 milioni all'anno, non facilità questo discorso. La Juve ha anche un obiettivo per il centrocampo, che è LOCATELLI del Sassuolo. Se cederà Dzeko, la Roma sogna BELOTTI ma punta a sostituire il suo capitano con MILIK, che però non è convinto di andare a Trigoria perché spera ancora nella Juve.



Ma in casa giallorossa sono fiduciosi, e come contropartita tecnica dovrebbero andare al Napoli CENGIZ UNDER, che piace molto a Gattuso, e il giovane RICCARDI, che però per accettare chiede la garanzia di essere poi girato in prestito a una provinciale di A o una squadra di B di alto livello in cui possa avere spazio. Intanto KOLAROV è ormai dell'Inter, per un milione e mezzo di euro che per la Roma è comunque una plusvalenza. Il denaro che verrà incassato per SCHICK, in procinto di passare al Bayer Leverkusen, sarà girato al Manchester United per far tornare in giallorosso SMALLING.



La cifra sarà fra i 22 e i 25 milioni di euro. Ma anche la Roma pensa a KEAN, soprattutto se l'Everton di Ancelotti accettasse uno scambio di prestiti con FLORENZI. E ritrova Ancelotti il brasiliano del Napoli ALLAN: il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista brasiliano all'Everton a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 3 di bonus.



In casa Lazio è un momento di impasse, perché gli arrivi di MURIQI dal Fenerbahce e FARES dalla Spal non si sono ancora concretizzati. Per il primo i turchi continuano a chiedere 20 milioni di euro, e c'è da registrare l'inserimento della Fiorentina, che ha molto infastidito il presidente biancoceleste Lotito. Per il secondo si è fatta avanti l'Inter, che intanto potrebbe cedere BROZOVIC al Bayern ma rischia di perdere TONALI, ora per ammissione di Cellino vicino al Milan, squadra del cuore del giocatore quando era bambino. Maldini sta lavorando anche al ritorno di BAKAYOKO.



La Sampdoria pensa a COLLADO, 21enne del Barcellona B, se RAMIREZ andrà in Arabia, mentre per COLLEY c'è la richiesta del Celtic. Il Torino si è fatto avanti con il Leicester per l'ex doriano PRAET: l'affare si può fare se i granata accetteranno d'inserire nel discorso NKOULOU come contropartita tecnica. In serie B sta allestendo una supersquadra il Monza di Berlusconi e Galliani: è ufficiale l'arrivo dell brasiliano CARLOS AUGUSTO, esterno di fascia titolare del Corinthians, e nei prossimi giorni potrebbe essere il turno di GIOVINCO, che così tornerebbe in Italia.