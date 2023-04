Meteo: 1° Maggio previsti temporali, grandinate e nubifragi, i dettagli

Tempo da lupi per il Primo Maggio! Altro che pic-nic e gite fuori porta: è tutto confermato, la Festa dei Lavoratori sarà per gran parte d'Italia all'insegna di temporali, grandine e anche qualche nubifragio.

Tutta colpa di correnti d'aria fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa di origine Polare che, tuffandosi nel bacino del Mediterraneo, favoriranno la formazione di un insidioso ciclone Mediterraneo che darà il via ad una fase di intenso maltempo che ci accompagnerà in avvio del nuovo mese.

La mappa qui sotto mette proprio in evidenza il passaggio del vortice (indicato con la lettera "B") che scatenerà forti precipitazioni a causa dei vivaci contrasti che si verranno a creare tra masse d'aria diverse con la possibilità più che concreta di eventi meteo estremi.

Il maltempo insisterà per tutto il corso della giornata del Primo Maggio: secondo gli ultimi aggiornamenti (mappa qui sotto) le zone maggiormente a rischio saranno Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia occidentale, tra l'altro proprio quei settori colpiti da una lunga siccità; è questa dunque una buona notizia, tuttavia i terreni induriti non favoriranno di certo l'assorbimento dell'acqua e ciò potrebbe rappresentare un pericolo, con il rischio di allagamenti o ancora peggio con di alluvioni lampo.



Osservate la cartina qui sotto: in viola sono indicate le zone zone dove sono previsti fino a 70 mm di pioggia in pochissime ore; tenete presente che questa è la quantità d'acqua che cade solitamente in un mese al Nord Ovest in questo periodo dell'anno.

Il peggioramento coinvolgerà comunque tutta l'Italia, con piogge e rovesci diffusi con temperature tutt'altro che miti, anche di qualche grado sotto la media climatica, specie dove insisteranno le precipitazioni; le uniche eccezioni saranno le due Isole Maggiori e la parte meridionale della Calabria dove ci aspettiamo ampi spazi soleggiati. (iLMeteo)

In aggiornamento