Meteo: “Adriatic Snow Effect” Tempeste di ghiaccio. Ecco Dove e l'Evoluzione per le prossime ore

Sulle regioni meridionali del nostro Paese è arrivata, in queste ore, aria fredda polare determinata da un'irruzione GELIDA che sta colpendo in particolar modo i Balcani e la Grecia. La regione più colpita al momento, sul territorio nazionale, è la Puglia, sferzata da venti gelidi con raffiche fino a 80 km/h. Il mar Adriatico è in BURRASCA e sul canale d'Otranto ci sono onde alte fino a 4 metri.

L'arrivo dell'aria gelida da Est, scorrendo sulle miti acque del Mar Adriatico, sta favorendo la nascita di bande nuvolose che, a causa del contrasto termico superiore anche di 10°C, risultano essere temporalesche. Questo fenomeno chiamato Ase (Adriatic Snow Effect) è tipico delle regioni adriatiche e sopratutto è analoga alla situazione che si crea sui grandi laghi americani quando masse d'aria investono le zone a ridosso dei laghi.

Dunque in queste ore sono in atto tempeste di ghiaccio con temporali e GRANDINE fino in pianura sul Salento, alto Brindisino, Valle d'Itria e Murgia. Poco fa, un intenso rovescio temporalesco ha imbiancato la cittadina di Francavilla Fontana, nel brindisino, ma anche, come detto, il Salento. A Surano, sulla costa orientale del capoluogo salentino, un'intensa grandinata ha imbiancato il paesaggio producendo un'atmosfera tipicamente invernale con una temperature crollata a 4°C, da 10°C.

Nel corso delle prossime ore previsti altri fenomeni temporaleschi a causa dell'ingresso di isoterme ancora più fredde (in quota) in arrivo dai Balcani che investiranno la Puglia, ma anche Basilicata, Calabria e Sicilia. Prevediamo quindi ulteriori fenomeni nevosi a bassa quota accompagnati da raffiche di BURRASCA. Un miglioramento è atteso a partire dalla mattinata di lunedì 6 gennaio con passaggio a cielo sereno ma ancora con clima freddo e ventoso. Notizia segnalata da (iLMeteo)