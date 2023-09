Meteo. afa insostenibile: notti tropicali e caldo record, il clima si infiamma in italia!" Il resto della settimana sarà infernale. Nei prossimi giorni l'alito bollente del deserto determinerà infatti condizioni climatiche quasi proibitive su quasi tutto il nostro Paese: avremo a che fare con un ulteriore boom del caldo africano, afa alle stelle e, come se non bastasse, notti tropicali.

AFA - Ma cosa sta succedendo? Come ci mostra la mappa sinottica qui sotto, nel corso della settimana il bollente promontorio anticiclonico africano Nerone (lettera A), che già sta avvolgendo l'Italia, si rafforzerà ulteriormente in area Mediterranea. Di conseguenza, il quadro meteo-climatico non solo si manterrà stabile e rovente su tutto il Paese, ma sarà caratterizzato da un'afa sempre più intensa, specie al Nord e al Centro, la quale renderà l'atmosfera pesante, a tratti quasi irrespirabile. Solamente al Sud questa calura risulterà meno esacerbata, specialmente sulla Sicilia, dove potrà scapparci pure temporale di calore, per via di una moderata circolazione ciclonica (lettera B) a spasso sull'area mediterranea più meridionale.

Questa fiammata africana proseguirà, quasi senza intoppi, anche nei giorni successivi, almeno fino a gran parte del weekend. Da segnalare solo qualche possibile temporale di calore sui rilievi alpini, specialmente sulle zone di confine. Per il resto sole, caldo e afa domineranno incontrastati da Nord a Sud.



NOTTI TROPICALI - Come se non bastasse, dovremo soffrire anche durante le ore notturne: sì, avremo a che fare con le cosidette notti tropicali, con conseguente disagio fisico e difficoltà nel sonno.

L'aggettivo "tropicale" non solo un significato geografico, che rimanda alla regione dei Tropici, ma anche uno figurato, che fa pensare alla temperatura in quelle zone.

Notte tropicale evoca quindi una notte di caldo intenso, opprimente e soffocante. In ambito climatologico ed epidemiologico (effetti delle temperature sulla salute), questo termine ha un significato ben preciso: è un indicatore climatico che identifica le notti con temperatura minima maggiore di 20°C. Si tratta di un valore internazionale definito dall'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e serve per monitorare i cambiamenti climatici in atto. Infatti, negli ultimi decenni stiamo assistendo a un numero sempre più crescente di queste notti, a sottolineare il processo del riscaldamento climatico che interessa anche il nostro Paese.

Per capire ancora meglio quanto caldo farà (e dove, vi proponiamo la mappa, relativa alle temperature massime previste per Sabato 26 Agosto: si noti come nelle aree colorate in rosa chiaro le colonnine di mercurio potranno superare anche la soglia dei 40°C!

Quando finirà tutto questo? Qualche segnale di cambiamento si intravede solamente a partire da Domenica 27 Agosro quando un vortice ciclonico (Poppea), proveniente dal Nord Europa, scenderà verosimilmente di latitudine, verso l'Italia, provocando i primi temporali sulle Alpi.

Potrebbe essere questo il segnale di una svolta nella circolazione generale, preludio a un cambiamento importante atteso poi all'inizio della prossima settimana.

Vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento