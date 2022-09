Meteo: allerta maltempo della Protezione Civile, temporali e nubifragi. Ecco dove

È ancora allerta maltempo su molte Regioni d'Italia dove nelle prossime ore sarà elevato il rischio di forti piogge, temporali e nubifragi. Il dipartimento della Protezione Civile ha infatti prorogato per la giornata di Giovedì 15 Ottobre un'allerta arancione sulla Puglia meridionale, sui settori appenninici dell’Abruzzo, sul territorio del Lazio e sul Veneto meridionale. Allerta gialla inoltre su gran parte del Paese. Per ulteriori dettagli potete consultare il bollettino delle criticità e delle allerte meteo direttamente all'interno del sito della Protezione Civile.

Ma andiamo dunque a vivere insieme questa fase di Speciale Maltempo.

SITUAZIONE: dopo una nottata da lupi su molti tratti del Nord e su parte del Centro, in queste ore la forte ondata di maltempo è ancora in atto in particolare sulle regioni settentrionali.



ORE 06:00: Partendo dal Nordovest precipitazioni intense continuano a colpire il savonese, il torinese, l'alessandrino, molti città della Lombardia come Pavia, Cremona e Lodi. Spostandoci poi verso est da questa notte piogge intense sono in atto su molti tratti dell'Emilia Romagna, particolarmente colpite le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia fino al modenese e bolognese. Da segnalare sempre in Emilia le forti nevicate tutt'ora in atto sui comparti più elevati dell'Appennino dove la neve ha superato i 15cm a quote superiori ai 1600 metri.

Situazione difficile anche su molte zone del Triveneto. In queste ore sotto abbondanti piogge e qualche temporale sparso troviamo le città di Verona, Vicenza, Padova, Venezia. Piogge meno intense invece sul Friuli Venezia Giulia come a Trieste.

Quadro meteorologico molto instabile anche al Centro nonostante in queste ore il maltempo si sia un po' attenuato. Piogge a tratti moderate sono in atto intorno a Roma, nel frusinate e nel viterbese. Piogge sparse anche in Abruzzo e in Umbria rispettivamente nell'aquilano e nelle zone intorno alla provincia di Terni.

Piove ancora anche in Campania tra il napoletano ed il casertano e su alcuni tratti interni della Sardegna.

EVOLUZIONE PROSSIME ORE: pare ormai ovvio come la giornata di Giovedì proseguirà all'insegna del maltempo praticamente su tutto il Paese. Nonostante le precipitazioni risulteranno meno copiose ed intense, piogge e temporali insisteranno su gran parte del Nord con anche possibili nevicate sui rilievi alpini fino a quote prossime ai 1300-1400m. Altra neve cadrà sulle cime dell'Appennino settentrionale.



Anche al Centro sarà una giornataccia con piogge a tratti intense più probabili sui versanti tirrenici, mentre sul lato adriatico il meteo si manterrà a tratti più asciutto come nel sud delle Marche, su Abruzzo fino al Molise e la Puglia centro-settentrionale.

Scendendo al Sud il maltempo lo troveremo in particolare sul Salento, tutta l'area ionica fino alla Calabria, Sicilia e Campania.

Essendo una situazione in forte evoluzione, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti. Restate con noi! (iLMeteo)

In aggiornamento