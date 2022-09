Meteo: Allerta protezione Civile, altre 2 perturbazioni colpiranno l'Italia con temporali e neve, i dettagli

Meteo: altre 2 Perturbazioni colpiranno l'Italia con Temporali, Vento e pure Neve. Niente pace per l'Italia. Anche i prossimi giorni trascorreranno sotto il segno dell'instabilità e delle precipitazioni a causa altre due perturbazioni che colpiranno buona parte del nostro Paese e che, oltre alla piogge, saranno foriere di vento forte e pure del ritorno della neve in montagna.

In tutto, i fronti perturbati che si conteranno entro il fine settimana saranno ben tre!



La prima perturbazione è giunta sul nostro Paese a cavallo dello weekend appena conclusosi, approfittando dell'allontanamento dell'anticiclone delle Azzorre che ha ormai collocato il suo centro motore in pieno Atlantico.



Una seconda perturbazione è pronta a transitare tra Martedì 27 e Mercoledì 28: nonostante si prevedano piogge meno intense e diffuse rispetto al primo fronte, le precipitazioni insisteranno, purtroppo, su zone già martoriate e dunque ancora una volta sulle regioni del versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio e giù, fino alla Campania e alla Calabria.

Per il resto, il tempo resterà incerto anche su diversi angoli del Triveneto dove, oltre a qualche pioggia, potranno verificarsi delle nevicate sui rilievi alpini di confine. Altrove, vivremo una situazione di spiccata variabilità, ma in un contesto generalmente asciutto.

Nemmeno il tempo di rivedere qualche timida schiarita ed ecco che tra Giovedì 29 e Venerdì 30 è atteso il transito di una terza perturbazione, in questo caso anche piuttosto severa. Il tempo andrà rapidamente peggiorando già dalla mattinata di Giovedì soprattutto al Nordest e di nuovo su tutto il versante tirrenico, dove torneranno forti piogge e temporali, specialmente nella seconda parte della giornata quando tornerà purtroppo ad aumentare il rischio di episodi alluvionali.

Rinforzeranno anche i venti, dai quadranti sud-occidentali e tornerà la neve sui rilievi alpini orientali, a quote mediamente prossime ai 1900/2000 metri.



Questa enensima fase di maltempo è destinata poi a proseguire anche nella giornata di Venerdì 30 interessando gran parte del Nord, del Centro, esclusi litorali adriatici e il basso Tirreno, settori dove si vivrà un contesto prettamente da inizio Autunno, con tante piogge e con qualche temporale.



Solo il medio/basso Adriatico e le estreme regioni del Sud riusciranno a godere di una maggiore tranquillità.

Quando terminerà questa lunga fase burrascosa? Per gli amanti del bel tempo le buone notizie arriveranno non prima del prossimo weekend, quando la situazione potrebbe migliorare grazie ad un generale rialzo della pressione.

Ma su questo vi daremo conferma nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento Allerta protezione Civile

Per la giornata di domani, Martedì 27 settembre 2022: ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacino del Liri



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno



Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana



Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti



Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro



Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico