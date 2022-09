Meteo: Ancora caldo tropicale, picchi di 46°c. Ecco dove e quanto durerà. L’evoluzione

Sta per tornare il grande caldo tropicale sull'Italia con temperature che potranno tornare a salire fino a toccare punte prossime ai 46°C.

Tutta l'Italia sarà nuovamente avvolta dalla classica canicola asfissiante che solo l'anticiclone africano è capace di proporci. Eh si, perché quello delle Azzorre, suo stretto parente, può ugualmente portare a picchi di temperature elevati ma in un contesto spesso meno umido e decisamente meno opprimente. Insomma, pare ovvio come nei prossimi giorni l'alta pressione nord africana sarà ancora una volta protagonista, pronta ad avvolgere con il suo caldo tropicale tutto il Paese.

Facendo una rapida carrellata su dove e quando farà più caldo, notiamo che già da lunedì 28 le temperature faranno registrare una netta e generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36°C in Emilia, 37°C in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud invece è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1 Luglio. Le zone più roventi dunque saranno quelle del Mezzogiorno soprattutto la Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46°C ed in città come Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con obiettivo i 40/41°C. Molto caldo anche sul resto del Sud dove i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36°C.

Continuerà a fare caldo comunque pure sulle regioni settentrionali e centrali. La val Padana come sempre salirà sul gradino più alto del podio in particolare l'Emilia interna specialmente il bolognese e il ferrarese grazie a valori prossimi ai 35-36°C. Pure al Centro i termometri non staranno certo a guardare seppur con valori relativamente meno elevati. Roma ad esempio toccherà i 34°C, Ancona e Perugia i 33°C e per finire Firenze che si fermerà prossima ai 31-32°C.

A quando un po' di refrigerio?

Se tutto verrà confermato, per godere di un clima un po' più fresco bisognerà spostare la nostra attenzione dopo metà della settimana: tra giovedì 1 e venerdì 2 Luglio infatti, sembra probabile il transito di un fronte temporalesco che sfiorerà l'Italia. Gioco forza in questo frangente le temperature saranno destinate a perdere alcuni gradi specie al Nord nonostante l'impianto atmosferico generale non sembra rivolto ad un vero e proprio cambio della circolazione. Tradotto in soldoni, dopo una breve tregua, il caldo potrebbe nuovamente tornare protagonista. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento