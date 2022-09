Meteo: anticiclone di origine sub-tropicale porta sole, nebbie fitte e qualche pioggia. Il dettaglio

Nei prossimi giorni l'anomala presenza dell'anticiclone di origine sub-tropicale sarà "beffarda", dunque non mancheranno nebbie, freddo in pianura e alcune piogge.

Dopo un lunedì nel complesso stabile e soleggiato per gran parte del Paese, già da martedì 15 registreremo una maggiore ingerenza delle nebbie sulla Val Padana, ma anche di un cielo diffusamente coperto al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, a causa di nubi basse. Verso sera potrà anche verificarsi qualche modesta precipitazione al Nordovest.



Sono questi gli effetti di correnti umide atlantiche che si faranno ancora più evidenti nella giornata di mercoledì 16 quando un po' tutto il Nord e il versante tirrenico centrale saranno sotto una spesso tappeto di nubi, in grado localmente di produrre piovaschi sparsi, soprattutto al Nordovest, in Emilia, in Toscana e sulle coste laziali. Un po' di nubi raggiungeranno anche il resto del Centro, ma senza provocare effetti di rilievo, ma anzi, il sole sarà prevalente come del resto al Sud.



Giovedì 17, continueremo a registrare un mix tra nebbie e nubi medio-basse al Nord, con maggiori schiarite sui rilievi alpini. Qualche debole pioviggine non sarà da escludere su Liguria, coste tirreniche e su alcuni tratti dell'Emilia Romagna. Avremo invece più sole altrove, salvo per la presenza di qualche innocua nube sparsa.

Per quanto riguarda poi il prossimo fine settimana, da venerdì 18 un cedimento dell'alta pressione potrebbe favorire l'arrivo di una perturbazione che interesserebbe dapprima la Sardegna, per poi estendersi al resto del Paese nel corso del weekend. Su questo punto, tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento