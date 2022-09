Meteo: Arrivano forti temporali con grandine ma anche tanto Sole. Ecco dove con previsioni

Nonostante l'alta pressione abbia nuovamente trovato la spinta per riconquistare tutto il nostro Paese, la sua energia non è più così potente come nelle scorse settimane. Ciò depone a favore di un quadro meteorologico dinamico, che non potrà più darci garanzie di stabilità e questo già nell'immediato.

Venerdì, il tempo è destinato a cambiare, con un primo colpo all'Estate che, quantomeno al Nord, si prenderà una pausa. Il tempo risulterà invece ancora stabile e asciutto al Centro Sud: ma vediamo nel dettaglio le previsioni per venerdì 28 agosto.

Segnali più importanti di una nuova crisi dell'alta pressione si avvertiranno nel corso di venerdì . Già dal mattino, infatti, piogge e qualche temporale potranno interessare le Alpi e le Prealpi della Lombardia (dove è stata emanata un'allerta arancione), del Veneto e la parte più meridionale del Trentino. Sul resto del Nord avremo nubi sparse destinate tuttavia a divenire via via sempre più dense nel pomeriggio, quando l'attività temporalesca sarà nettamente più marcata. Sotto osservazione soprattutto il Piemonte, i rilievi e le alte pianure lombarde, tutto il Trentino alto Adige e i settori settentrionali del Veneto. A rischio saranno località come Torino, Milano ma anche Vercelli, Bergamo e Lecco. Attenzione poi alla serata quando ci attendiamo una severa fase di maltempo concentrata ancora su Alpi, prealpi ed alte pianure della Lombardia, su Trentino Alto Adige e su gran parte del Veneto specie i rilievi. Su questi settori i fenomeni temporaleschi potranno assumere carattere di forte intensità con abbondanti nubifragi e locali grandinate.

Ma in Italia non saranno solo nubi, piogge e temporali a riempire la cronaca meteo. Al Centro e al Sud, infatti, a dominare la scena ci penseranno il bel tempo e il caldo, destinato a subire un'ulteriore impennata (in particolare sulle regioni meridionali) a causa di un netto rinforzo dei caldi venti di Scirocco.

Il peggioramento di cui sopra, ad appannaggio di gran parte del Nord, sarà il preludio ad un weekend piuttosto turbolento sul fronte meteo-climatico e non solo per le regioni settentrionali. (iLMeteo)