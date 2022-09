Meteo: in arrivo un nuovo vortice, ancora pioggia e neve. Ecco l’evoluzione con Previsioni

Nelle prossime 48 ore vivremo ancora una fase di tempo fortemente instabile per il transito di un nuovo vortice di bassa pressione. Attendiamoci dunque l'arrivo di altra pioggia e neve su mezza Italia almeno fino a Venerdì.



Entrando più nel dettaglio, Giovedì avremo un'atmosfera molto grigia su molte regioni del Paese anche se le piogge, saranno meno diffuse e a carattere sparso. Più a rischio saranno le regioni del Centro, l'area tirrenica del Sud e il comparto occidentale sardo. Proprio dall'Isola il tempo tornerà severamente a peggiorare nel corso del pomeriggio/sera quando un sul Mar Tirreno si formerà un nuovo ciclone.



Rovesci localmente temporaleschi torneranno a bagneranno specialmente i settori ovest della Sardegna per poi spingersi in serata verso le aree del medio e basso Tirreno con piogge che si intensificheranno su basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Tra la serata e la notte successiva forti rovesci e locali nubifragi potranno interessare le coste campane e il nord della Calabria mentre tornerà a migliorare il meteo sulla Sardegna.



Sarà il preludio ad un Venerdì che inizierà assai instabile al Sud mentre al Centro-Nord vivremo una mattinata meno agitata e più asciutta. Nel corso della giornata però, i cieli torneranno a chiudersi minacciosamente al Nordovest con precipitazioni sparse e nevicate sui rilievi alpini centro-occidentali a partire dai 6-700 metri. Le piogge si sposteranno entro sera verso i settori orientali, ma decisamente attenuate e quindi di debole intensità.



Al Sud il tempo continuerà a rimanere spiccatamente instabile sulle coste settentrionali siciliane, tirreniche calabresi e sulla Puglia meridionale.

Previsioni per il weekend

Dopo un lunghissimo periodo di instabilità, dominato da pioggia e nevicate eccezionali, nel corso del prossimo weekend si annuncia un ribaltone. Nonostante dovremo fare i conti con un sabato 12 ancora condito da qualche pioggia, da domenica 13 arriverà l'anticiclone di Santa Lucia.

Facciamo quindi il punto della situazione sulla base degli ultimi aggiornamenti per capire quali saranno le conseguenze sul nostro Paese.



Come detto nel corso della giornata di sabato 12 dicembre, l'Italia si troverà, almeno inizialmente, ancora influenzata dal maltempo a causa di un vortice depressionario attivo sulle regioni centro-meridionali e Isole maggiori. Ci attendiamo precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, in particolare su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da forti venti di Maestrale che spazzeranno soprattutto i litorali. La neve cadrà sugli Appennini a partire dai 1300/1400 metri di quota.



Durante il pomeriggio è attesa qualche debole nevicata anche sull'arco alpino di confine, con fiocchi fino a 6/800 metri di quota.

Ribaltone - Per domenica 13, salvo per ultime piogge e temporali al Sud, l'ultimo aggiornamento conferma il ritorno dell'alta pressione, che chiameremo "anticiclone di Santa Lucia" visto che arriverà sostanzialmente in contemporanea a questa festività.



La conseguenza principale sarà senz'altro una maggiore stabilità atmosferica al Centro-Nord e sulla Sardegna, con prevalenza di sole, ma anche con un lieve aumento delle temperature, specie nei valori massimi. Da segnalare, tuttavia, la possibile formazione di nebbie sulle pianure del Nord con valori minimi prossimi agli 0°C durante la notte e al primo mattino. (iLMeteo)

IN AGGIORNAMENTO

