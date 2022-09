Meteo: In arrivo Vortice polare. Il Weekend è in bilico! Poi da lunedì altra sorpresa. Le previsioni

A partire da venerdì 27 un vortice ciclonico che prende origini direttamente dalle regioni polari punterà dritto verso l'Italia, rischiando di compromettere il tempo anche nel corso del weekend che, secondo i dati attuali a nostra disposizione, risulta piuttosto in bilico sul fronte meteorologico.



In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria metamorfosi sullo scenario meteo-climatico con il ritorno di piogge, e temporali e soprattutto di un contesto climatico decisamente più consono al calendario, a tratti anche fresco al Nord.

Nonostante in queste ore sia in corso un timido tentativo da parte del bel tempo di riprendersi la scena sul nostro Paese, l'alta pressione non è in grado di fornire la giusta energia e proprio alla vigilia del weekend ci attendiamo un nuovo e fresco peggioramento che coinvolgerà molte regioni d'Italia, questa volta anche quelle meridionali.

Tutto avrà inizio proprio da venerdì 27 quando fin dalle prime ore del mattino alcune zone del Nord saranno sotto uno spesso tappeto di nubi, cariche di piogge e temporali. Dopo qualche rovescio che potrà aver luogo fin dalle primissime ore sul Friuli Venezia Giulia, a rischio saranno soprattutto il basso Veneto, l'Emilia Romagna e parte del Levante ligure, mentre sul resto del Nord preverrà una moderata variabilità, con fenomeni più scarsi.



Col passare delle ore l'ingerenza temporalesca proseguirà sulle medesime zone, estendendosi poi anche ai rilievi alpini orientali e alla fascia adriatica del Centro: occhio soprattutto alle Marche dove le precipitazioni temporalesche potrebbero anche risultare di forte intensità, specialmente verso sera quando non sono da escludere dei locali nubifragi e pure qualche grandinata.



Andrà decisamente meglio al Sud e sulle due Isole maggiori con il sole che riuscirà a governare senza particolari ostacoli per gran parte della giornata.

Arriviamo così al fine settimana, destinato anch'esso ad essere parzialmente influenzato da questo freddo peggioramento. Sabato toccherà soprattutto alle regioni del Centro e ancora una volta ad alcuni angoli del Nordest, specialmente l'area alpina e prealpina, anche se nella prima parte del giorno saranno coinvolti da qualche precipitazione diversi settori della ValPadana. Al Centro sotto osservazione saranno soprattutto i rilievi del Lazio, la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise. Verso sera pure i settori settentrionali della Puglia, mentre saranno poche le novità sul resto del Sud dove continuerà a splendere il sole parzialmente minato da una modesta nuvolosità.

L'ultimo weekend di agosto si concluderà poi con una domenica dove i capricci del tempo si sposteranno soprattutto al Sud. Il giorno di festa sarà caratterizzato da numerose note d'instabilità su sulle regioni meridionali, dove piogge e temporali si distribuiranno in forma molto irregolare alternandosi a parziali schiarite, il tutto accompagnato da un generale ritorno a temperature più fresche.

Al Centro-Nord tornerà in forma più decisa il bel tempo, fatta eccezione per qualche residuo disturbo a ridosso dei rilievi del Triveneto.

Previsioni della prossima settimana



La conferma è appena arrivata! Già con l'inizio della prossima settimana accadrà qualcosa di inaspettato sul fronte meteo-climatico.

Al momento, il quadro generale sul nostro Paese è sicuramente diverso rispetto a quello vissuto durante la settimana immediatamente successiva al Ferragosto: in primo luogo, non abbiamo più la bollente influenza dell'anticiclone africano che ha parcheggiato il suo centro motore verso le sue terre di origine; nel contempo, dalla parte opposta dello scacchiere europeo, soffiano ancora deboli spifferi d'aria fresca che mantengono non solo un tipo di tempo incerto su alcuni angoli d'Italia, ma anche un contesto climatico assai gradevole, a tratti lievemente più fresco del normale.

Ma attenzione, qualcosa di bolle in pentola per la prossima settimana.

Dopo un weekend ancora a tratti fresco e incerto, ecco che l'anticiclone africano, un po' a sorpresa, tornerà ad alzare la voce, muovendo nuovamente il suo baricentro verso Nord.

Il contesto meteorologico già da lunedì 30 agosto è dunque destinato a ritrovare una discreta stabilità atmosferica, specialmente al Centro-Sud e in particolar modo sull'area tirrenica, dove si avvertirà tra l'altro un graduale aumento delle temperature, più apprezzabile sulla Sicilia.



Qualche nube in più è attesa sui comparti alpini e prealpini con qualche velatura sul resto del Nord e lungo la fascia centrale adriatica, dove continueranno anche a soffiare deboli refoli d'aria fresca sospinti da una reiterata circolazione ciclonica in viaggio verso il nordest europeo. Ma il tempo sarà buono su quasi tutta l'Italia.

Sarà questo il quadro generale che caratterizzerà anche gran parte della settimana che vedrà un ritorno di un caldo bel tempo al Sud e su alcuni tratti tirrenici del Centro, mentre solo al Nordest e lungo la fascia adriatica del Centro il tempo si manterrà più incerto, meno caldo e pure con il rischio di locali piovaschi pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Nei giorni successivi poi, avanzerà da ovest anche l'anticiclone delle Azzorre pronto a regalarci un primo fine settimana del prossimo mese caratterizzato da una sorta di estate settembrina con prevalenza di tempo stabile e temperature gradevoli per tutti. iLMeteo)

In aggiornamento