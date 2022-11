Meteo: allerta arancione della Protezione Civile, nuovo vortice ciclonico con nubifragi e rischio bombe d'acqua, i dettagli

Meteo: avviso protezione Civile nuovo vortice ciclonico con Nubifragi. Sale la preoccupazione per l'arrivo il nuovo ciclone che da Martedì 29 colpirà parte del nostro Paese, riportando forti e abbondanti piogge.

Insomma, nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, ed ecco che l'Italia torna ad essere minacciata da una insidiosa area di bassa pressione che tra Martedì 29 e Mercoledì 30 muoverà il suo baricentro dalla Sardegna verso le regioni del Sud. A conti fatti questo nuovo vortice seguirà grossomodo il percorso del precedente che ha colpito duramente nel weekend appena trascorso.

Cerchiamo di capire meglio nel dettaglio come evolverà questo nuovo peggioramento e cosa ci riserverà il meteo fino a Venerdì 2 Dicembre.

Se gran parte del Lunedì sarà caratterizzato da un'effimera tregua dalle grandi piogge, già sul finire della giornata, soprattutto tra la tarda serata e la notte, si noteranno già i primi importanti segnali di cambiamento a carico della Sicilia dove arriveranno forti piogge ad iniziare dai comparti più meridionali.

Martedì 29 sarà una giornataccia per molte zone del Paese. Le piogge più diffuse e abbondanti saranno a carico delle aree ioniche e nella fattispecie di Sicilia e Calabria, ma pioverà molto anche in Sardegna.



Il maltempo questa volta riuscirà a colpire anche alcune aree del Centro e del Nord: sulle regioni centrali il tempo peggiore lo troveremo sulle Marche, mentre al Nord la pioggia, seppur meno abbondante, potrà interessare buona parte delle regioni. Ci sarà pure occasione per qualche nevicata intorno ai 900/1000 metri sui rilievi alpini e a quote prossime ai 1200/1300 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Mercoledì 30 il vortice ciclonico si sposterà ulteriormente verso sud-est: il meteo andrà migliorando al Nord e al Centro, mentre peggiorerà ulteriormente al Sud e ancora una volta soprattutto sull'area ionica dove si manterrà elevato il rischio di nubifragi con criticità a livello idrogeologico.

Lo si nota chiaramente anche dalla cartina che vi proponiamo qui sotto e che mostra la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previste per la giornata di Mercoledì 30 Novembre. Nelle aree colorate in giallo si potranno cumulare precipitazioni fino a 100 mm (100 litri per metro quadrato), mentre in quelle colorate di blu scuro scenderanno fino a 40 mm; cumulati inferiori, infine, in quelle colorate di azzurro.

In seguito il quadro atmosferico rimarrà ancora instabile: Giovedì 1 Dicembre sul lato adriatico, mentre Venerdì 2 su gran parte del Paese a causa dell'arrivo di una perturbazione che potrebbe compromettere anche il prossimo fine settimana.

Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento

Ecco l’avviso con dettaglio della protezione civile per la giornata di oggi, Martedì 29 novembre 2022:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale