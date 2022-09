Meteo: Befana da Brividi. Ecco la Previsione per l'Epifania su Nord, Centro, Sud e Isole

Ci prepariamo a vivere una Befana da brividi che chiuderà le feste accompagnata da Correnti di origine Polare e da un contesto climatico a tutti gli effetti invernale. Vediamo più nel dettaglio la previsione definitiva per il giorno dell'Epifania.

Diciamo subito che sul fronte meteo la situazione risulterà decisamente positiva in quanto il bel tempo avvolgerà gran parte del Paese salvo qualche densa foschia notturna e mattutina al Nord e una modesta variabilità ad appannaggio delle regioni del Sud e parte di quelle centrali. Il rischio di pioggia sarà comunque molto basso anche se non possiamo escludere qualche breve fenomeno tra il sud della Calabria tirrenica ed il nord-est della Sicilia.

L'elemento di spicco invece sarà il freddo. Sulla Val Padana e nelle aree delle regioni centrali, sul gradino più alto del podio saliranno le temperature notturne che si attesteranno di alcuni gradi sotto lo zero e con la conseguente formazione di estese gelate. Ma il freddo farà la sua bella figura anche nelle ore diurne coinvolgendo praticamente tutto il Paese in particolare le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud. Su queste zone infatti, i freddi venti provenienti dalle regioni polari, dilagheranno in forma più evidente e soffieranno a tratti anche forti esaltando così ulteriormente la percezione del freddo, mantenendo inoltre i mari a tratti agitati.

Solo dalla serata le gelide correnti nord-orientali cominceranno a perdere di energia lasciandoci tuttavia in eredità un contesto climatico davvero molto rigido.

Notizia segnalata da (iLMeteo)