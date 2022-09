Meteo Blitz temporaleschi poi per il weekend, una calda e rovente sorpresa. Ecco dove con previsioni

L'atteso rimescolamento dell'aria è arrivato, quanto meno al Nord e su parte del Centro. Un assaggio lo abbiamo già avuto nel corso del tardo pomeriggio e della serata di lunedì 16, ma nei prossimi giorni vivremo una sorta di break estivo, all'insegna temporali, grandine, ma soprattutto di un clima decisamente più fresco rispetto alla scorsa rovente settimana.

Ma attenzione, l'estate ha in serbo una sorpresa e ce la mostrerà a breve.

Ma andiamo con ordine. L'annunciato ritorno di una maggiore dinamicità atmosferica e soprattutto dello stop del grande caldo si sono già manifestati su alcune regioni del nostro Paese dove oltre ad una maggior ingerenza dell'instabilità atmosferica, il clima sta tornando ad essere decisamente più ventilato e più gradevole rispetto ai giorni scorsi. L'alta pressione africana che ormai da tempo soggiorna su tutta l'area mediterranea, ha perso dunque un po' del suo smalto e nei prossimi giorni concederà ulteriore spazio ad un contesto meteo a tratti incerto, anche se l'estate non sembra aver intenzione di mollare la presa così facilmente. Anzi.

Vediamo allora cosa ci aspetta sul fronte meteorologico nel prossimo futuro.

Dopo un martedì all'insegna di un tempo incerto specialmente su alcuni angoli del Centro, anche mercoledì 18 il quadro generale farà registrare alcune note d'instabilità. Occhi puntati sulla dorsale appenninica centro-meridionale in particolare sui rilievi abruzzesi, laziali e su gran parte della Basilicata.

Su questi settori, specialmente nel corso delle ore pomeridiane si svilupperanno improvvisi focolai temporaleschi, a tratti anche intensi, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Entro la serata alcuni temporali potranno facilmente spingersi anche sul comparto tirrenico calabrese, anche se il tutto si andrà rapidamente esaurendo entro la notte, quando una più tranquilla, ma fresca atmosfera avvolgerà ormai anche gran parte del Sud.



Sul resto del Paese il meteo non ci riserverà particolari emozioni, salvo per un contesto climatico sicuramente più gradevole e respirabile rispetto alle bollenti giornate precedenti.

Arriviamo così alla giornata di giovedì 19 quando l'alta pressione proseguirà in questa sorta di pausa di riflessione, lasciando l'Italia ancora sotto l'influenza di correnti relativamente fresche in arrivo dai quadranti settentrionali e responsabili di una moderata variabilità al Nord e di qualche residuo acquazzone sui rilievi appenninici del Centro. In ogni caso, nessuna vera rottura dell'estate, solo un rimescolamento d'aria, peraltro davvero rigenerante dopo tanti giorni di canicola.

Ma non ci sarà nemmeno il tempo di godersi un contesto meteo-climatico più dinamico e più fresco, che già da venerdì 20 l'alta pressione avrà un nuovo ed improvviso sussulto.

Non solo tornerà la stabilità atmosferica (ancora possibili isolati temporali pomeridiani solamente sugli Appennini), ma anche le temperature subiranno una nuova ed ennesima escalation, più avvertibile nel corso del weekend quando il caldo tornerà a farla da padrone su tutto il Paese, anche se non si dovrebbero raggiungere picchi elevati come nella recente ondata di calore.

Previsioni per il weekend

Dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale sono emerse importanti novità in vista del prossimo weekend: tra sabato 21 e domenica 22 agosto l'atmosfera ci riserverà infatti un sorprendente ritorno. Insomma, accadrà quello che non ci si aspetta!

Nelle ultime ore sono apparsi ben evidenti i segnali di un cambiamento sul fronte meteo-climatico. L'alta pressione di matrice africana Lucifero, che tanto caldo ha dispensato nel corso della settimana precedente al Ferragosto, sta infatti perdendo di energia, lasciando così aperto un corridoio a venti più freschi settentrionali con il risultato di una maggiore incertezza sul fronte meteo, un rinforzo dei venti, ma soprattutto di uno stop al grande caldo.

Le temperature stanno dunque subendo una generale ridimensionata, a partire dalle regioni del Nord ed entro mercoledì tutto il Paese vivrà un contesto termico decisamente più umano.

A questo punto, ci si aspetterebbe un fine settimana ben diverso dal precedente, magari un po' incerto e sicuramente con un clima più gradevole? Niente di tutto questo.



In barba alle statistiche, che vedono spesso la seconda parte del mese di agosto teatro delle prime vere rotture stagionali, l'anticiclone Lucifero tornerà. Poche nubi dunque e soprattutto temperature in nuovo e generale rialzo con il caldo che sarà di nuovo grande protagonista, seppur senza gli eccessi dei giorni passati.

Vediamo allora meglio nel dettaglio cosa ci riserveranno tempo e clima per il weekend.

Partiamo ovviamente dalla giornata di sabato 21 quando l'elemento più evidente sarà l'aumento della calura un po' su tutto il Paese, anche se i valori più elevati si registreranno soprattutto al Centro-Nord. Sul fronte meteo saranno davvero scarse le note d'interesse, salvo per qualche isolato rovescio ancora possibile sui rilievi alpini nelle ore più calde.

Se siete abituati a lavorare con i computer forse conoscerete bene il classico sistema del copia e incolla vero? Questa "scorciatoia" sarebbe utilizzabile proprio per le due giornate del fine settimana in quanto la domenica seguirà, passo dopo passo, le orme del sabato. Tanto sole e parecchio caldo dunque su gran parte del Paese, con le solite e leggere note d'incertezza a ridosso dei monti del Nord dove nel pomeriggio, soprattutto verso le alte vette, sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano. Ma anche qui non si attendono fenomeni particolarmente diffusi e intensi.



Poche le novità invece sul resto d'Italia dove le gite fuori porta non saranno minacciate da particolari eventi, se non da un caldo che nelle ore pomeridiane potrà tornare ad essere a tratti un po' fastidioso. (iLMeteo)



In aggiornamento