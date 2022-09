Meteo: Caldo sull'Italia, si vola oltre i 24°C. Ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'interazione tra il bel tempo dovuto all'alta pressione con le correnti miti sud-occidentali che stanno investendo il nostro Paese, è alla base di una fase meteorologica caratterizzata da un clima praticamente primaverile, destinato peraltro a subire un ulteriore ed imminente scossone.

Un vero e proprio tsunami di caldo è atteso infatti per la giornata martedì, quando le temperature potranno volare anche oltre i 23°C.

Ma vediamo di analizzare più nel dettaglio cosa potrà accedere.

Quella di martedì, come detto, potrebbe essere a conti fatti la giornata più calda della settimana. Partendo dalle regioni del Nord, oltre al bel tempo si registreranno caldi venti di caduta all'estremo Nordovest come in Piemonte dove i termometri potrebbero anche raggiungere punte prossime ai 20°C, specie nel torinese e nel cuneese. Le temperature oscilleranno comunque tra i 15 e i 18°C anche sul resto del Nord e dunque su valori sempre superiori alla media.

Ma questa anomalia termica positiva avvolgerà anche il Centro-Sud. Sui versanti adriatici, specie sulla Puglia, i termometri saliranno anche oltre i 20°C fino a toccare picchi di 21/22°C. L'area più calda d'Italia sarà tuttavia quella interna della Sicilia dove si potranno raggiungere addirittura i 24/25°C.

Questa fase climatica davvero anomala comincerà ad attenuarsi da mercoledì insieme alle miti correnti sud-occidentali. Tuttavia, per i giorni successivi, non sono certo attese ondate di freddo e le temperature, nonostante un calo di qualche punticino, continueranno a viaggiare su livelli ancora ben distanti dalla norma e ciò a causa soprattutto della continua ingerenza dell'alta pressione in sede mediterranea. Notizia segnalata da (iLMeteo)