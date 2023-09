Calura Estiva e Afa Avvolgente: il Meteo della prossima settimana fa prevedere un Ferragosto rovente. Tutti i dettagli

Meteo. Calura Estiva e Afa Avvolgente: Il Meteo della Prossima Settimana Fa Prevedere un Ferragosto Rovente. Ferragosto: ci aspettano tante novità sul fronte meteo per la prossima settimana, periodo clou dell'Estate per molti italiani. Dal 15 Agosto ci aspettiamo non solo tanto caldo e afa ma pure il ritorno della grandine su diverse regioni a causa della tanta energia potenziale in gioco e dei contrasti tra masse d'aria diverse.

L'attore principale che condizionerà il tempo nella settimana centrale di Agosto sarà il famigerato anticiclone africano denominato "Nerone" che, dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l'Europa e il mar Mediterraneo già da Lunedì 14 (in realtà gli effetti si sentiranno su parte dell'Italia già da Domenica 13), inglobando di conseguenza anche il nostro Paese.

Analizzando nel dettaglio questa avanzata dell'alta pressione, (mappa qui sotto), possiamo vedere chiaramente le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di una massa d'aria molto calda di matrice subtropicale che provocherà oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole anche un'impennata delle temperature. Sul Nord Atlantico invece possiamo vedere un'area di bassa pressione (ciclone indicato con la lettera "B") che provocherà qualche temporale nei giorni a seguire.

Nel corso della giornata di Ferragosto (Martedì 15) il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34-36°C durante le ore pomeridiane. Addirittura in città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 37°C. Non escludiamo inoltre che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà l'afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul Mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia; condizione questa, ricordiamo, di disagio fisico.

Nei giorni seguenti non attese grosse novità con ancora tanto sole e temperature sopra le medie climatiche su tutta l'Italia. Lo scudo anticiclonico, tuttavia, lascerà qualche pertugio solamente su parte delle regioni settentrionali dove correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Atlantico potrebbero riuscire a far breccia, con il rischio di temporali in particolare nel corso della giornata di Mercoledì 16. Occhi puntati specie sull'arco alpino e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto dove non escludiamo la possibilità di fenomeni intensi a causa della tanta energia potenziale in gioco (aria molto calda e umida nei bassi strati trasportata dall'anticiclone africano) con il rischio pure di locali grandinate. Su questo però avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti in quanto la traiettoria delle correnti instabili potrebbe cambiare, e coinvolgere di conseguenze altre zone. (iLMeteo)

In aggiornamento